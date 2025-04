Josh Perry: "La Coupe du Monde m'a donné beaucoup de confiance en moi”

Josh Perry est atteint de paralysie cérébrale et est volontaire pour les opérations médiatiques et la diffusion

Plus de 300 bénévoles ont officié pour les matches de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA à Dunedin/Ōtepoti. L'un d'eux s'appelle Josh Perry, et il a une histoire spéciale à raconter.

JP, comme il aime se faire appeler, est en fauteuil roulant à cause de sa paralysie cérébrale. Il incarne la volonté de ce tournoi de s'unir autour de l'inclusion. L'Australien est un membre très respecté de l'équipe des opérations médias, dans cette ville qui a la particularité d'être la plus au sud à avoir jamais accueilli des matches de Coupe du Monde de la FIFA.

Cet ardent fan d'Arsenal n'allait pas manquer cette opportunité unique de faire partie d'une Coupe du Monde à quelques pâtés de maisons de chez lui mais était également motivé par l'idée d'en savoir plus sur le monde des médias et sur l'organisation de grands événements.

"Je dirige ma propre association pour les personnes rencontrant des problèmes d'accessibilité, Enabling Love and Friendship , j'espère donc pouvoir utiliser ce que j'apprends ici pour mon association", explique JP, dont l'organisation fonctionne depuis près de cinq ans avec plus de 250 membres partout en Aotearoa Nouvelle-Zélande.

"Je la gère avec le soutien de mes parents. J'ai déjà beaucoup appris sur la manière de gérer l'organisation plus efficacement", déclare le volontaire qui s'est lancé dans cette aventure après avoir obtenu son diplôme en marketing à l'Otago Polytechnic.

"Cela a été une révélation de voir comment la FIFA organise un événement comme celui-ci et surtout comment se passe la collaboration avec les volontaires. Nous sommes également tous des bénévoles dans notre association, il y a donc plein d'idées que j'ai envie d'utiliser après la Coupe du Monde."

Perry ne tarit pas d'éloges pour ses collègues bénévoles à Dunedin/Ōtepoti pour leur accueil et leur soutien. "Les premiers jours ont été assez durs et je me sentais un peu perdu, mais avec le soutien des autres, j'ai vite compris quel était mon rôle. Nous avons une belle équipe", confie celui qui ne craint pas les défis.