Carmona : "Les gens sont devenus accrocs à cette équipe"

Il y a 100 jours,l'Espagne remportait la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™

Olga Carmona a marqué le but décisif devant près de 76 000 spectateurs

"Nous serons toujours dans les mémoires", a-t-elle déclaré à FIFA.com/inside

"C'est une véritable source de fierté que la prochaine génération nous admire. Nous allons être immortelles. Nous avons écrit un nouveau chapitre dans l'histoire du football féminin en Espagne en remportant une Coupe du Monde", lance Olga Carmona, qui figure désormais dans une liste de noms comprenant des légendes de la discipline telles que Michelle Akers, Hege Riise, Jessica Chastain, Birgit Prinz, Homare Sawa, ou encore Megan Rapinoe.

Il y a 100 jours, l'Espagne remportait la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ en battant l'Angleterre 1-0 au Sydney/Wangal's Stadium Australia devant 75 784 fans.

Olga Carmona | "Nous allons être immortelles" 02:39

Au cours des trois derniers mois, non seulement les joueuses, mais tout un pays s’est habitué à ce succès sans précédent. Tout le peuple espagnol, garçons filles réunis, parlent désormais d'Aitana [Bonmatí], Olga [Carmona], Alexia [Putellas] ou Jenni [Hermoso] comme ils le font pour n'importe quel joueur de l'équipe nationale masculine. Elles sont devenues des exemples à suivre.

"Avec l'équipe nationale, nous remplissons aujourd’hui les stades. C’est quelque chose qui ne se produisait pas auparavant. Nous avons évidemment remarqué que les gens sont devenus accrocs à cette Roja et à ces joueuses. C'est très positif pour le football féminin espagnol."

Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ | Son histoire, Leur histoire, Notre histoire 05:19

Le nom d'Olga Carmona figure déjà dans les livres d'histoire du football. Son but en finale le 20 août a offert à l'Espagne son tout premier sacre. Près de six millions de personnes étaient devant leur poste de télévision, s'étant levées tôt le matin, et ont sauté de joie en regardant leur équipe soulever le trophée de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

"Depuis ce match, nous avons pu constater à quel point les gens s’étaient rapprochés de l’équipe nationale et nous avons attiré de nombreux nouveaux fans", analyse Carmona. "Cela nous a aidées à comprendre pleinement la réussite que nous avons obtenue".

"Depuis la Coupe du Monde Féminine, les joueuses sont devenues des points de référence d'une manière qu'ils n'avaient jamais été auparavant", explique-t-elle, tandis que leurs noms ornent désormais les maillots des fans, jeunes et moins jeunes.

"Au début, j'étais un peu choquée d'être reconnue dans la rue, mais maintenant je le prends avec philosophie. C'est agréable que les enfants vous reconnaissent. C'est le reflet du succès de l'équipe" ajoute la joueuse de 23 ans originaire de Séville.

Et regarder ces enfants lui rappelle ses propres débuts. Et ils n'ont pas été faciles. "Je me souviens de la petite Olga qui a commencé à jouer dans la saleté. A l’époque, je n'avais pas de modèles féminins, et c'est pourquoi je dis toujours que les petites filles d’aujourd’hui auront la chance de les avoir", poursuit l’attaquante, qui a également brillé en demi-finale contre la Suède, en marquant le but décisif.

Nous allons être immortelles. Nous avons écrit un nouveau chapitre dans l'histoire du football féminin en Espagne en remportant une Coupe du Monde Olga Carmona

Et regarder ces enfants lui rappelle ses propres débuts. Et ils n'ont pas été faciles. "Je me souviens de la petite Olga qui a commencé à jouer dans la saleté. A l’époque, je n'avais pas de modèles féminins, et c'est pourquoi je dis toujours que les petites filles d’aujourd’hui auront la chance de les avoir", poursuit l’attaquante, qui a également brillé en demi-finale contre la Suède, en marquant le but décisif.

On dit souvent que la chose la plus difficile n'est pas d'atteindre le sommet, mais d'y rester. Les joueuses espagnoles devront élever encore davantage leurs attentes.

"Depuis le tournoi, les sollicitations pleuvent. Mais bien sûr, je suis fière de ce qui m'arrive. Je ne veux pas qu’on se souvienne de moi que pour ce but en finale. Je veux construire dessus et continuer à faire partie de cette équipe nationale et à obtenir de plus en plus de succès", lance Carmona.

Et lorsqu’on atteint un succès aussi important, on se souvient forcément de toutes les personnes qui ont contribué à vous aider à devenir championne du monde. Dans son cas, Olga a une personne à remercier par-dessus tout.

"Elle a toujours été ma principale influence", dit-elle en parlant du rôle de sa mère dans son succès. Un tatouage sur son poignet en témoigne : il représente deux personnes - elle et sa maman - s'embrassant, avec le signe de l'infini.

"J'ai toujours eu une relation très spéciale avec elle. Je lui dédie tous les buts que je marque. Je lui serai éternellement reconnaissante, tout comme à toute ma famille. Ma mère est cependant la force motrice de ma vie. Je lui dois tout", ajoute la joueuse du Real Madrid.

En plus d'avoir été sacrée championne du monde en Australie en août, l'Espagne peut également se vanter d'être actuellement championne du monde FIFA U-17 et U-20 féminine. "Cela démontre le talent, la qualité et les structures de base mises en place avec succès en Espagne", selon Carmona.

Le changement radical qui s'est opéré dans le football féminin du pays n'aveugle pas l'équipe nationale sur le fait qu'il reste encore beaucoup à faire. "En tant que championnes du monde, les joueuses sont conscientes qu'elles doivent profiter de cette dynamique et continuer à lutter pour la croissance du football féminin", estime Carmona.

Et de conclure : "Nous pouvons encore améliorer la visibilité du football féminin en Espagne. À cet égard, il y a des pays qui le font très bien et nous devrions nous en inspirer".

Spain v England | Final | FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023™ 02:00