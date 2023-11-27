Célébrations de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Canada : la programmation s’étoffe

Alanis Morissette et Aleksandar Gajić interpréteront respectivement les hymnes nationaux du Canada et de la Bosnie-et-Herzégovine

Will Arnett, ambassadeur de la compétition, participera à la cérémonie d’avant-match

Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream et William Prince se joindront également aux festivités

Ce vendredi 12 juin, tous les projecteurs seront braqués sur le Stade de Toronto, qui accueillera le match d’ouverture historique de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Canada. En amont du coup d’envoi, une programmation exceptionnelle d’artistes de renommée internationale accueillera le monde à Toronto, pour une grande fête placée sous le signe de la musique et du football.

Dans le cadre de la cérémonie d’avant-match, Alanis Morissette interprétera l’hymne national du pays hôte, tandis qu’Aleksandar Gajić chantera celui de la Bosnie-et-Herzégovine. En tant qu’ambassadeur de la compétition, l’acteur Will Arnett sera lui aussi de la partie pour accueillir les fans à Toronto, dans un esprit d’unité propre à la Coupe du Monde de la FIFA™.

Inspirées de la richesse culturelle et de la diversité de la population canadienne, les célébrations de la compétition organisées à Toronto mettront à l’honneur le pouvoir fédérateur du football.

Prévue 90 minutes avant le coup d’envoi tant attendu, la cérémonie d’ouverture rassemblera une grande variété d’artistes dont la musique reflète la dimension universelle de la compétition, comme Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream et William Prince.

Les supporters sur place seront également mis à contribution. Ils auront ainsi tout intérêt à arriver tôt, car la cérémonie d'ouverture débutera à 13h30, heure locale. Le stade ouvrira ses portes quatre heures avant le coup d’envoi afin de proposer une vaste gamme d’expériences : activations exclusives, cadeaux et animations d’avant-match.