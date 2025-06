Hisense devient sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™

Hisense, uno de los mayores fabricantes chinos de productos electrónicos de consumo, será patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. La empresa lleva trece años dominando el mercado de televisores en China, y su éxito en el país ha contribuido a la rápida expansión internacional del grupo, presente ya en 130 países. En la actualidad, es el tercer productor mundial del sector de TV.

Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Hisense participará en varias actividades de marketing y publicidad globales, tanto para la Copa FIFA Confederaciones 2017 como para la Copa Mundial de la FIFA 2018™. Su logotipo se asociará a estas dos competiciones de la FIFA, y la empresa tendrá numerosas oportunidades de marketing dentro y fuera del campo, incluidas las vallas publicitarias de los estadios y los créditos en pantalla. Asimismo, será la marca oficial de televisores de la competición. Se espera queesta colaboración logre que Hisense llegue a más de 200 territorios y fomente la exposición internacional de su marca.

El presidente del Grupo Hisense, Liu Hongxin, declaró a propósito del papel de la empresa como patrocinador de la Copa Mundial de la FIFA 2018™: "Con el tiempo, Hisense ha ido acumulando experiencia, y la marca ha crecido considerablemente gracias a los patrocinios deportivos. Es un honor embarcarnos en nuestro mayor reto hasta ahora, la Copa Mundial de la FIFA 2018™, y creemos que esta competición mejorará ampliamente el conocimiento global y el valor económico de Hisense en calidad de marca internacional. No en vano, la Copa Mundial de la FIFA aúna los estándares más elevados de competición y prestigio del fútbol global, por lo que se adapta perfectamente a lo que buscamos".

Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA, describe así esta alianza: "La FIFA se congratula de que Hisense sea patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. Será un placer colaborar con ellos para promocionar la competición, sobre todo en China, donde la empresa lidera el mercado de electrónica de consumo y el fútbol no deja de ganar popularidad".

El marketing deportivo forma parte de la estrategia internacional de Hisense para dar a conocer la marca. Así, ha patrocinado grandes acontecimientos deportivos, incluyendo la Eurocopa 2016, el Open de Australia y la NASCAR’s XFINITY series, además de equipos como Joe Gibbs Racing o el club alemán Schalke 04.

La société Hisense, géant chinois spécialisé dans les télévisions, smartphones et autres électroménagers, est devenue sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. Numéro un sur le marché chinois dans le domaine de la production de téléviseurs depuis plus de 13 ans, Hisense a également su très bien s’exporter avec une présence dans plus de 130 pays à travers le monde. Elle se trouve actuellement au troisième rang du classement des plus grands fabricants de télévision au monde.

En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA™, Hisense s’engage à organiser diverses activités promotionnelles et de marketing dans le cadre de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017 et de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™. Son logo sera ainsi associé à ces deux compétitions et la société bénéficiera d’opportunités marketing sur le terrain comme en dehors, notamment via des panneaux publicitaires et des mentions à l’écran. De plus, les télévisions Hisense seront les télévisions officielles de ces compétitions. Ce partenariat entre la FIFA et la société chinoise permettra à cette dernière d’atteindre plus de deux cents territoires et d’élargir ainsi encore davantage sa visibilité à l’international.

Liu Hongxin, président du groupe Hisense, a déclaré : "Depuis de nombreuses années, Hisense ne cesse d’acquérir toujours plus d’expérience et de reconnaissance grâce notamment au sponsoring sportif. Nous sommes honorés de pouvoir nous attaquer à ce qui sera notre plus grand défi à ce jour : la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018. Nous sommes convaincus que cela nous permettra d’accroître la visibilité et la valeur de notre groupe en tant qu’entité véritablement internationale. La Coupe du Monde de la FIFA réunit ce qui se fait de mieux en termes de compétition footballistique et de prestige et nous voulions dès lors absolument y participer."

La Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura, s’est également réjouie de ce partenariat : "Nous sommes ravis d’intégrer Hisense à la liste des sponsors officiels de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018. Nous avons hâte de collaborer avec la société afin de promouvoir la compétition, en particulier en Chine où Hisense est leader dans son secteur et où la popularité du football ne cesse de grandir."