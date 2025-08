Ouverture de la billetterie de Russie 2021™ avec la prévente Visa

Les matches de la compétition, prévue du 19 au 29 août, seront disputés dans le cadre de deux sessions programmées l’après-midi et le soir jusqu’en quarts de finale (inclus), chaque session comportant deux rencontres. La programmation des deux demi-finales lors de la même session permettra aux supporters d’assister aux deux matches avec un seul et même billet. Cela vaut aussi pour le match pour la troisième place et la finale, qui clôtureront la compétition Évidemment, la santé et la sécurité seront au centre de ce rendez-vous. Ainsi, les spectateurs devront porter un masque couvrant la bouche et le nez en toutes circonstances. La FIFA et le Comité Organisateur Local travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement pour mettre en place les mesures de sécurité adéquates. Pour obtenir les informations les plus actuelles concernant les mesures liées à la pandémie de Covid-19, n’hésitez pas à consulter FIFA.com. Les billets seront envoyés par courriel aux personnes dont la demande aura été acceptée, qui devront les imprimer ou les télécharger sur leurs smartphones. Les billets accessibilité sont gratuits. Les supporters pourront demander jusqu’à quatre billets par session. Visa est la méthode de paiement privilégiée dans le cadre de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Russie 2021. Les billets pour les matches de la compétition seront disponibles sur FIFA.com/tickets tandis que toutes les informations concernant les billets accessibilité peuvent être trouvées ici. FIFA.com.