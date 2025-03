Nouvobanq devient Supporter officiel de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™

Une des principales banques des Seychelles s’associe à la FIFA en vue d’une compétition historique

La Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™ s’apprête à poser ses valises en Afrique pour la première fois

La compétition se déroulera du 1er au 11 mai 2025

À quelques semaines de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™, dont le coup d’envoi sera donné le 1er mai prochain à Victoria, sur l’île Mahé, la FIFA peut compter sur un nouveau Supporter officiel pour la compétition : Nouvobanq.

Les Seychelles s’apprêtent à marquer l’histoire à plus d’un titre. En effet, c’est la première fois que le pays accueillera une compétition de la FIFA et la première fois que la compétition phare du beach soccer se tiendra sur le sol africain.

Au total, 16 équipes nationales s’affronteront pour le titre suprême du beach soccer. Lors de la dernière édition de la compétition, tenue à Dubaï en 2024, plus de 70 000 spectateurs et spectatrices étaient venus assister aux exploits de ses acrobates du sable, réputés pour leur niveau technique et leur capacité à réaliser des gestes acrobatiques depuis n’importe où sur le terrain. Grâce à une moyenne de buts par match supérieure à ce qui existe dans d’autres disciplines associées au football, le beach soccer rime systématiquement avec spectacle et suspense, ce qui ravira à coup sûr les supporters et supportrices de tous âges qui assisteront aux matches durant les 11 jours que durera la compétition.

« La FIFA est heureuse d’accueillir Nouvobanq en tant que Supporter officiel de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA », a déclaré Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA. « L’organisation de la compétition aux Seychelles est historique pour la région et s’inscrit parfaitement dans notre volonté de rendre le football véritablement mondial. Réputé pour sa beauté et l’hospitalité de ses habitants, le pays a l’occasion de montrer qu’il sait aussi organiser de grands événements internationaux. Nous sommes impatients d’être au mois de mai et tenons d’ores et déjà à remercier Nouvobanq pour son soutien. »

Évoquant l’engagement de Nouvobanq dans la compétition, Christophe Edmond, directeur général, a indiqué : « Reconnue comme une institution financière de confiance, notre banque est la seule, tant au niveau local qu’international, à soutenir cette compétition importante dans notre pays. C’est en outre l’opportunité de réaliser nos objectifs institutionnels et de responsabilité sociale, car le sport a ce pouvoir rare de rassembler les communautés et donc les pays.

Nous sommes conscients d’avoir un rôle clé à jouer pour faire de la compétition un succès et rendre fiers les Seychellois et Seychelloises. Nous espérons que tout le monde gardera un souvenir impérissable de la compétition et comptons sur tous nos clients ainsi que le public en général pour faire de ce but une réalité. Montrons au monde ce dont nous sommes capables ! »

Créée en 1991 par le gouvernement des Seychelles et la banque britannique Standard Chartered, Nouvobanq fournit des services bancaires axés sur l’économie des Seychelles ainsi que les besoins de ses habitants et entreprises.

Dans le cadre de l’accord conclu avec la FIFA, les clients de Nouvobanq détenteurs d’une carte Visa pourront, au même titre que les détenteurs d’une carte Visa d’autres institutions, acheter des billets pour la compétition dans le cadre d’une pré-vente exclusive. Pour cela, il leur suffira de se rendre sur fifa.com/tickets.