FIFA et Netflix Games dévoilent FIFA World Cup: Launch Edition pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

FIFA World Cup: Launch Edition sort en exclusivité sur Netflix Games le 11 juin, jour du match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Disponible sur smartphone couplé à une smart TV, le jeu met en scène les 48 équipes qualifiées et les 16 stades de la compétition

Disponible sans frais supplémentaire pour les abonnés Netflix Games, il permet aux supporters de vivre la compétition encore plus intensément

Comme annoncé récemment dans un communiqué portant sur sa stratégie de football numérique, la FIFA s’associe à Netflix Games pour permettre aux supporters de vivre la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ encore plus intensément grâce à FIFA World Cup: Launch Edition, un nouveau jeu vidéo de football.

Conçu pour restituer l'effervescence, l'émotion et la résonance universelle du plus grand événement sportif unidisciplinaire au monde, FIFA World Cup: Launch Edition est un jeu de football de type simcade accessible aux joueurs de tous niveaux, qui donnera aux supporters la possibilité de participer virtuellement à la Coupe du Monde de la FIFA™ dès le premier jour de la compétition.

Disponible sur Netflix Games sans frais supplémentaires pour les abonnés, ce jeu permet de choisir l’une des 48 équipes en lice à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, de disputer des matches dans les 16 stades de l’épreuve et de contrôler plus de 1 200 joueurs internationaux susceptibles de fouler la pelouse en Amérique du Nord.

Il illustre à merveille la nouvelle stratégie de football numérique de la FIFA, dont l'objectif est de permettre au public du monde entier d’interagir sous différentes formes avec la Coupe du Monde de la FIFA™ et le football en général.

Avec FIFA World Cup:Launch Edition, votre smartphone devient une manette et le stade prend vie à travers votre téléviseur. Pour y jouer, rien de plus simple : il suffit de lancer le jeu sur une smart TV et de scanner le code QR sur votre mobile, avec lequel vous pourrez ensuite contrôler les joueurs sur le terrain. Même une personne totalement étrangère au monde des jeux vidéo peut ainsi connaître l'ivresse du but décisif.

Conçu pour offrir une expérience de jeu fluide et conviviale, FIFA World Cup:Launch Edition permet à quatre personnes de s'affronter, peu importe leur niveau. Que ce soit en rejouant les plus grands matches de la compétition ou en mettant en scène des affiches inédites, les amateurs de football pourront ressentir toute l'exaltation de la compétition masculine phare de la FIFA dans un format simple et intuitif.

Ce jeu axé sur la jouabilité et l’accessibilité marque aussi le début d'une nouvelle série vidéoludique. De nouvelles versions de FIFA World Cup continueront en effet d’être développées et intégreront des fonctionnalités supplémentaires.

Cette sortie témoigne de l'engagement continu de la FIFA à expérimenter des médias innovants pour se rapprocher des supporters et promouvoir le football au-delà du rectangle vert. En combinant la portée mondiale de la Coupe du Monde de la FIFA et l'accessibilité de Netflix Games, FIFA World Cup: Launch Edition offre la possibilité aux fans de célébrer l’épreuve reine comme s’ils étaient eux-mêmes des acteurs de la compétition.