Des audiences mondiales record pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Les premiers matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ont établi de nouveaux records d’audience sur plusieurs marchés, atteignant des parts de marché et de nouvelles références historiques dans de nombreux pays

Les performances exceptionnelles enregistrées dans de nombreux territoires et continents confirment une nouvelle fois le statut de la Coupe du Monde de la FIFA™ en tant qu’événement sportif le plus important et le plus suivi au monde

Plus de 50 millions de téléspectateurs ont suivi les matches de la Coupe du Monde de la FIFA™ au Canada, au Mexique et aux États-Unis au cours du week-end d’ouverture, ce qui souligne l’engouement exceptionnel suscité par la compétition

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a connu des débuts spectaculaires tant sur le terrain qu’en dehors. Les premiers matches ont enregistré des audiences télévisées record à travers le monde, confirmant ainsi la capacité unique du football à rassembler des millions de supporters.

Entre les audiences historiques, les parts de marché inédites et les records enregistrés dans plusieurs pays pour l’année 2026, cette première semaine a déjà établi de nouvelles références en matière d’engagement du public et réaffirmé l’attrait mondial sans pareil de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Les chiffres d’audience enregistrés en Asie sont tout bonnement remarquables. Au Japon, la retransmission par Nippon TV de la victoire de Samourai Blue face à la Tunisie a attiré en moyenne 22,4 millions de téléspectateurs, soit l’audience la plus élevée à ce jour pour un match de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Un pic d’audience de 27,6 millions de téléspectateurs a été atteint et le programme a touché un nombre cumulé de 39 millions de personnes. En Chine, la compétition a déjà attiré 192 millions de téléspectateurs uniques sur l’ensemble des chaînes de la CCTV après seulement 11 matches. La rencontre Tunisie – Japon a enregistré la plus forte audience à ce jour, avec 24 millions de téléspectateurs sur CCTV5.

L’entrée en lice de l’Australie, face à la Turquie, est devenu le match de la Coupe du Monde masculine le plus regardé de l’histoire du pays, avec une audience moyenne de 3,04 millions de téléspectateurs et une audience cumulée de 4,8 millions de personnes. Le premier match de la Suède, contre la Tunisie, a enregistré une part d’audience exceptionnelle de 96% dans le pays, tandis que celui de la Norvège a même atteint 97%. La première participation du pays à la Coupe du Monde de la FIFA™ depuis 28 ans a captivé la quasi-totalité des téléspectateurs nationaux. Avec une audience moyenne de 1,3 million de téléspectateurs, il s’agit du deuxième match de Coupe du Monde le plus regardé en Norvège au XXIe siècle.

L’entrée en lice de l’Autriche, contre la Jordanie, a été l’émission la plus regardée dans le pays entre 6h00 et 8h00 depuis la mise en place d’outils électroniques de mesure de l’audience. En Angleterre, la retransmission par ITV du match des Three Lions contre la Croatie a attiré en moyenne plus de 14 millions de téléspectateurs, enregistrant le pic d’audience le plus élevé de l’année au Royaume-Uni (15,4 millions). La rencontre a touché plus de 20 millions de personnes au total.

Le premier match du Portugal, contre la RD Congo, a attiré près de 5 millions de téléspectateurs, soit près de la moitié de la population du pays, tandis que l’audience moyenne cumulée de 3,3 millions de personnes en a fait l’émission la plus regardée de l’année 2026. Le Panamá a également enregistré son audience la plus élevée jamais atteinte pour un match de Coupe du Monde de la FIFA™, avec une moyenne de 1,1 million de téléspectateurs et 74,4% de parts de marché.

Au Mexique, le match d’ouverture de la compétition – disputé par El Tri face à l’Afrique du Sud – a enregistré la plus forte audience dans le pays pour un match de Coupe du Monde au XXIe siècle. L’audience moyenne s’est élevée à 23,4 millions de téléspectateurs sur la télévision linéaire. Leur deuxième match – contre la République de Corée – a fait encore mieux, avec 25,5 millions de téléspectateurs. La toute première victoire du Canada en Coupe du Monde de la FIFA™ a attiré une audience moyenne record de 5,3 millions de téléspectateurs, ce qui en fait le match de phase de groupes de la Coupe du Monde le plus suivi de l’histoire du pays, mais aussi la meilleure audience enregistrée pour un match des Canucks.

Le Brésil a une nouvelle fois démontré sa passion inébranlable pour la Seleção. La retransmission du match contre Haïti a drainé une audience moyenne combinée de 30,7 millions de téléspectateurs sur TV Globo et SporTV, dépassant ainsi celle du premier match, contre le Maroc, pour devenir l’émission télévisée la plus regardée dans le pays cette année. Au sein de l’écosystème Globo, le match a attiré 51,3 millions de téléspectateurs, tandis que CazéTV a également établi un nouveau record mondial sur YouTube, où la rencontre est devenue le match de football le plus suivi de l’histoire sur la plateforme de streaming.

Bien que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ vienne de débuter, la compétition a déjà établi de nouvelles références en matière d’engagement du public à l’échelle mondiale. Les chiffres remarquables enregistrés lors de la première journée de la phase de groupe confortent le statut de la Coupe du Monde de la FIFA™ en tant que plus grand événement sportif au monde.

La compétition a également suscité un engouement exceptionnel dans les trois pays hôtes. Selon les chiffres révisés publiés par Telemundo, l’entrée en lice des États-Unis, face au Paraguay, a enregistré la plus forte audience de l’histoire de la FOX pour un match de la Coupe du Monde diffusé en anglais. Telemundo a de son côté enregistré la plus forte audience en espagnol pour un match de l’équipe nationale masculine américaine.

Cet engouement ne s’arrête pas aux matches disputés par le pays hôte. Pendant la première semaine, FOX et Telemundo ont établi de nouveaux records en matière de couverture de la Coupe du Monde de la FIFA™ : leurs retransmissions ont enregistré le plus grand nombre de téléspectateurs pour un match de la phase de groupes n’impliquant pas l’équipe nationale américaine dans l’histoire de la télévision anglophone, ainsi que le plus grand nombre de téléspectateurs jamais enregistré pour un match de la Coupe du Monde diffusé en espagnol aux États-Unis.