Montse Tomé : "Nous devons rester ambitieuses et chercher à progresser tout en gardant notre humilité"

La sélectionneuse de l’Espagne a participé récemment au Forum des coaches post-Coupe du Monde Féminine de la FIFA™

Elle a livré quelques secrets des championnes du monde et s’est confiée sur les défis qui les attendent

Elle a rappelé que les joueuses étaient des modèles pour les enfants et qu’elles se devaient de montrer l’exemple

L’Espagne domine actuellement le football féminin au niveau mondial. Championnes du monde en titre chez les U-17 et les U-20, les Espagnoles ont décroché leur premier sacre mondial chez les A le 20 août 2023, en disposant de l’Angleterre en finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™.

Si le Japon est le seul pays qui a caressé cet exploit, les les les . Pour couronner le tout, le prix The Best — Joueuse de la FIFA, qui a été remporté par Aitana Bonmatí en 2023 et par Alexia Putellas en 2022 et 2021, vient confirmer une évidence : plus rien n’arrête le football féminin espagnol.

Ces trophées individuels et collectifs font la fierté d’un pays passionné de football. Pour découvrir certains secrets de la réussite espagnole et pour aborder les échéances à venir, FIFA.com/inside s’est entretenu avec la sélectionneuse Montse Tomé lors du Forum des entraîneurs réunis pour analyser la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

"Nous avons des joueuses de grand talent à tous les niveaux et nous avons la chance de pouvoir les sélectionner", déclare celle qui se trouve au sommet de la pyramide allant des équipes de jeunes jusqu’aux A.

Ces équipes de jeunes auront d’ailleurs l’occasion de défendre leur couronne en 2024. Les U-20 sont déjà qualifiées pour la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™ après avoir été sacrées championnes d’Europe U-19, tandis que les U-17 entameront leurs qualifications pour l’EURO U-17 en mars, avec l’espoir d’y décrocher l’une des trois places qualificatives pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, République dominicaine 2024™

Inde 2022 : les meilleurs moments de Colombie Vs Espagne en vidéo 02:00

Si Montse ne cache pas sa fierté, elle a également une vision très claire de la structure du football féminin au sein de la fédération espagnole : "Nous devons couvrir nos besoins, nos objectifs et nos responsabilités. Nous devons nous améliorer jour après jour, développer notre identité de jeu et disputer chaque match pour le gagner."

Elle ajoute : "En Espagne, nous essayons d’avoir des profils définis à chaque poste, ce qui nous permet ensuite de faire des choix. Aujourd’hui, nous avons la chance de disposer de ces ressources. Nous cherchons un profil précis de joueuses et nous savons que nous l’avons. Ensuite, nous essayons de les former à notre identité de jeu."

Olga Carmona | "Nous allons être immortelles" 02:39

Les secrets espagnols

Pour découvrir les secrets de ces équipes nationales féminines qui évoluent toutes avec la même philosophie de jeu, il faut se pencher sur la méthode espagnole.

"Chez les A, nous sommes à la recherche de l’excellence, de la performance et de la victoire. Nous valorisons exclusivement ce travail. Les équipes de jeunes, quant à elles, servent à former des joueuses pour les préparer à la compétition de haut niveau et à ses exigences, mais en mettant l’accent avant tout sur la progression. Nous essayons de faire très attention à la manière dont nous procédons, avec une méthodologie unique qui aide nos joueuses à progresser dans une direction précise."

L’objectif ultime est que les joueuses rejoignent les A. Montse dévoile quelques secrets de l’actuel leader du Classement mondial de la FIFA : "Dans l’équipe, le talent des joueuses est un facteur important. Mais nous devons rester ambitieuses et chercher à progresser tout en gardant notre humilité. Tout le monde doit être conscient que pour rester au sommet, il faut continuer à travailler dur et nous sommes vraiment décidées à le faire."

"Une occasion unique"

Première femme nommée à la tête de l’équipe nationale A, Montse Tomé n’est sélectionneuse que depuis cinq mois. Il était donc très important pour elle de participer au Forum post-Coupe du Monde Féminine, afin d’y échanger avec les meilleurs entraîneurs de la planète.

"C’est une occasion à la fois unique et idéale pour progresser, sur le plan technique comme sur le plan personnel. Il y avait de grands sélectionneurs et de grandes sélectionneuses avec beaucoup d’expérience, comme Jill Ellis, qui a été l’une des meilleures entraîneures du monde. C’est un privilège d’être à ses côtés et de pouvoir l’écouter. Le partage des connaissances permet de progresser en écoutant les conseils des autres et en présentant son propre travail. Ces échanges sont fondamentaux", souligne-t-elle.

Ces conseils seront particulièrement utiles pour les Espagnoles, qui s’apprêtent à relever un nouveau défi : une première qualification pour le tournoi de football féminin aux Jeux Olympiques et, pourquoi pas, une première médaille d’or. Leur parcours débutera le 23 février avec le dernier carré de la Ligue des Nations féminine de l’UEFA, dont l’Espagne est le pays hôte. Les joueuses de La Roja retrouveront Pays-Bas lors de cette demi-finale pour tenter d’ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès mais surtout de décrocher l’une des deux places en jeu pour Paris 2024.

"Notre objectif est de gagner. Nous venons de gagner une Coupe du Monde, ce qui est loin d’être facile. Nous l’avons remportée parce que nous avons énormément travaillé. L’Espagne est une équipe avec beaucoup de talent et beaucoup de qualités, qui a soif de nouvelles victoires. Il faudra aller chercher cette finale en gardant la même ambition."

L’ambition d’Aitana

Cette ambition, les joueuses de Montse Tomé la démontrent jour après jour en club, en sélection et dans toutes les compétitions qu’elles disputent. Mais en la matière, une joueuse sort du lot : Aitana Bonmatí. Il y a quelques semaines, la joueuse catalane a remporté son premier prix The Best — Joueuse de la FIFA, ce qui lui a valu de nombreuses louanges, notamment de la part de sa sélectionneuse.

"C’est une grande joueuse, avec des qualités incroyables et qui a encore une belle marge de progression. Elle a une ambition hors du commun, une mentalité naturelle de gagnante et grâce à ses qualités individuelles, elle est capable de résoudre à elle toute seule certaines situations sur le terrain. Physiquement, ses caractéristiques lui permettent de faire ce qu’elle fait avec une vitesse d’exécution exceptionnelle."

D’abord comme joueuse puis comme entraîneure, Montse a vécu de près l’évolution du football féminin au fil des années. La FIFA a joué un rôle important dans cette évolution grâce à sa Stratégie pour le football féminin et à ses programmes de développement.

Il est important de prendre soin du football féminin parce qu’il y a beaucoup de qualité. Il faut faire attention à ce que nous faisons car les enfants idolâtrent les joueuses. Ils nous considèrent comme des modèles. Nous devons montrer l’exemple. Montse Tomé Seleccionadora de España

"Il y a une évolution très claire et très importante à tous les niveaux : physiquement, dans la vitesse du jeu, dans la position des joueuses, en ce qui concerne les ressources à la disposition des staffs techniques ou au niveau des stades. Nous devons préserver ce qui nous a conduit jusqu’ici, c’est-à-dire l’essence du jeu, la passion", reconnaît-elle.

Tomé a également tenu à souligner l’implication des médias et le rayonnement du football féminin constaté lors de la Coupe du Monde Féminine 2023, une édition couronnée de succès qui a été élargie, qui "a ouvert les yeux du monde" et qui a battu plusieurs records à tous les niveaux.

"Les médias sont arrivés et aujourd’hui, des milliers de personnes peuvent apprécier le beau jeu pratiqué par les filles. Nous devons transmettre ces valeurs importantes au monde entier", a-t-elle conclu.