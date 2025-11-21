L'Académie des Talents de la FIFA met le Tadjikistan en lumière sur la scène mondiale U-17

Le Tadjikistan est l'un des quatre premiers pays, avec le Qatar, à aligner des joueurs issus des Académies de Talents de la FIFA lors d'un tournoi international

Pilier du Programme de développement des talents de la FIFA, 42 Académies de talents ont été créées à travers le monde, avec pour objectif d'en compter 75 d'ici 2027

Des infrastructures de pointe visent à perfectionner les compétences des meilleurs jeunes talents de chaque pays et à leur offrir une voie d'accès au professionnalisme

Le Tadjikistan fait partie des quatre pays dont l'équipe pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™, a été renforcée par des joueurs issus de l'Académie des Talents de la FIFA. C'est la première fois que l'impact du Programme de Développement des Talents de la FIFA (TDS) se fait sentir à l'échelle mondiale.

Lancé en 2023, ce programme a pour objectif d'offrir à chaque jeune talent des 211 associations membres de la FIFA à travers le monde un accès au professionnalisme.

L'Académie des Talents de la FIFA est un pilier du programme : un centre de formation d'élite au sein de chaque association membre, où les meilleurs jeunes footballeurs peuvent développer leurs compétences sous la direction d'entraîneurs qualifiés.

Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la FIFA et principal artisan du programme de développement des talents (TDS), s'est fixé pour objectif la création de 75 académies de talents FIFA d'ici 2027. Quarante-deux sont déjà opérationnelles sous la supervision d'un entraîneur des talents FIFA. Ce dernier forme les entraîneurs locaux et met en place un réseau garantissant la présence de formateurs de haut niveau dans tout le pays, pour les générations futures.

Ces efforts portent déjà leurs fruits : pas moins de 21 joueurs ayant participé à la phase de groupes du tournoi à 48 équipes au Qatar ont bénéficié des infrastructures de pointe et de l'expertise de l'académie des talents FIFA de leur pays.

« Je pense que ce projet de la FIFA est le meilleur de ces dix dernières années, car la FIFA a compris – enfin, elle l'a compris depuis longtemps – que l'âge le plus important est celui de 17 ans », a déclaré Marco Ragini, sélectionneur du Tadjikistan, qui a inclus Munavar Anvarzod et Shukhrat Nurmatov, tous deux issus de l'Académie des Talents de la FIFA du Tadjikistan, dans son équipe pour le tournoi final. « À 17 ans, on sait déjà s'ils deviendront de grands footballeurs ou simplement des joueurs moyens. Il faut investir en eux et leur donner de l'expérience. »

« L'un des aspects uniques de ce projet a été l'opportunité de s'entraîner ensemble avec des entraîneurs étrangers, ce qui nous a permis de développer notre talent », a ajouté Anvarzod, âgé de 15 ans comme Nurmatov. « Notre objectif principal est de travailler dur chaque jour et d'atteindre notre meilleur niveau. Grâce à ce projet, je joue maintenant en équipe nationale des moins de 17 ans. »

La Bolivie (trois joueurs), le Costa Rica (six) et les Émirats arabes unis (10) étaient les autres pays en compétition au Qatar dont le défi était alimenté par des joueurs développés dans leur Académie des Talents de la FIFA locale.

Le Programme de développement des jeunes (TDS) s'inscrit dans la démarche globale de la FIFA visant à élever le niveau du football mondial et offre aux jeunes joueurs plus d'opportunités que jamais de briller sur la scène internationale. Cette année a marqué le début d'une nouvelle ère pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ et la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™, les deux tournois ayant été élargis – à 24 équipes pour la seconde – et sont désormais annuels, alors qu'ils avaient lieu tous les deux ans auparavant.

« Le fait de disputer la Coupe du Monde U-17 de la FIFA chaque année leur offre davantage d'occasions de comprendre ce que signifie jouer au football à haut niveau. Par exemple, dans mon groupe, certains joueurs sont nés en 2008 et, malheureusement, l'année prochaine, ils auront atteint l'âge limite et ne pourront plus jouer », explique Ragini.

« Mais j'ai aussi beaucoup de joueurs nés en 2009 ou en 2010. Ces jeunes ont ainsi la possibilité d'acquérir de l'expérience cette année et de l'appliquer l'année suivante. C'est une excellente chose. J'apprécie vraiment ce format. »

Le Tadjikistan participait à ce tournoi pour la troisième fois seulement, et pour la première fois depuis 2019. Le TDS, lancé en septembre 2024, produit déjà des joueurs de niveau international, ce qui suscite un grand optimisme au sein de la communauté footballistique de ce pays d'Asie centrale. On espère une participation plus fréquente aux compétitions internationales à l'avenir.

La Fédération tadjike de football (TFF) poursuit ses efforts pour bâtir les fondations d'un succès durable. Elle a déjà bénéficié d'un financement de plus d'un million de dollars américains du programme FIFA Forward, qui a contribué à la mise en place de l'écosystème du football de jeunes dans le pays. Alors que l'Académie des Talents de la FIFA forme actuellement 25 jeunes espoirs, la TFF s'apprête à ouvrir un nouveau centre d'entraînement d'élite dans la région montagneuse de Varzob. Ce centre aura pour objectif d'accélérer le développement du football en formant une génération qui grandit ensemble dans ce sport.

« Grâce à ce nouveau centre, je pense que nous progresserons plus rapidement, notamment sur le plan technique. C'est ainsi que les joueurs resteront soudés et amélioreront leur vie en équipe. Car aujourd'hui, au niveau international, il y a de nombreux stages, championnats et tournois, et les jeunes doivent comprendre que pour réussir dans le football, il faut être professionnel dès le plus jeune âge », a expliqué Ragini. « Et pour devenir professionnels, ils doivent vivre ensemble, passer le plus de temps possible ensemble. Ce nouveau centre technique de la Fédération est une excellente opportunité pour élever le niveau des joueurs. Car le football ne se limite pas à 90 minutes sur le terrain, il dure 24 heures sur 24, et c'est une très bonne option pour nous. »

« Ce sera le deuxième projet de l'Académie des talents de la FIFA à ouvrir au Tadjikistan. Ce sera une précieuse opportunité pour les jeunes joueurs », a ajouté Nurmatov. « Je peux vous dire que faire partie de l'Académie des Talents de la FIFA nous a permis d'atteindre ce niveau. J'en suis très fier et je voudrais dire aux jeunes joueurs qu'ils peuvent tout accomplir s'ils s'entraînent suffisamment. »