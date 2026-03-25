Programme de développement des talents de la FIFA : la République kirghize crée l'événement

Le football franchit un nouveau cap au sein du pays avec l’aide du Programme de développement des talents de la FIFA (TDS)

Désormais, 54 associations membres réparties dans six confédérations bénéficient d’une Académie de la FIFA

La Fédération Kirghize de Football a su tirer le meilleur parti des fonds mis à disposition dans le cadre du programme de développement Forward de la FIFA

Le football connaît des avancées notables en République kirghize depuis que le pays a rejoint le Programme de développement des talents de la FIFA, il y a trois ans. En effet, plusieurs grands projets d’infrastructure ont été lancés et une académie nationale accueillant des garçons nés entre 2010 et 2014 ainsi qu’une équipe de filles combinant trois catégories d’âge a ouvert ses portes.

Par ailleurs, le département Technique de la Fédération Kirghize de Football (KFU) a été remanié à la suite de la nomination d’un nouveau directeur technique, tandis que le Programme de développement des talents de la FIFA a joué un rôle essentiel dans la création d’un système d’identification des talents d’une ampleur inédite dans le pays.

Cette étape importante a été célébrée avec l’organisation d’un événement Académie de la FIFA au centre d’entraînement national de la fédération, à Bichkek. De nombreux enfants étaient présents et ont pu assister à un match opposant les U-16 de l’Ouzbékistan à ceux de la République kirghize, dans le cadre d’un tournoi réunissant également le Tadjikistan et le Kazakhstan, les quatre sélections étant représentées par des joueurs issus de leurs Académies des Talents respectives.

Le vice-président de la KFU, Nurdin Bukuev, ainsi que des représentant de la FIFA et des FIFA Legends étaient également de la partie. L'ancien attaquant bulgare Hristo Stoichkov et Claudia Zornoza, qui a remporté la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ avec l'Espagne, étaient notamment parmi eux.

« Pour nous, l’objectif numéro un est de réussir à identifier des jeunes talentueux dans toutes les régions du pays et de leur offrir des chances égales », a déclaré M. Bukuev. « Faire éclore nos talents est notre responsabilité. Nous accordons une attention particulière à l’acquisition d’une expérience internationale par nos jeunes joueurs, à l’amélioration du processus d’entraînement, à la mise en place de conditions adéquates et au renforcement de la formation des entraîneurs et techniciens. Nous sommes convaincus que nos jeunes joueurs susciteront l’espoir pour l’avenir et nous aideront à réaliser notre rêve principal : nous qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA. »

Par ailleurs, la fédération kirghize a tiré le meilleur parti des fonds mis à sa disposition dans le cadre du programme de développement Forward de la FIFA, utilisés, entre autres, pour mener un vaste projet de rénovation du centre d’entraînement national. Un nouveau bâtiment d’hébergement pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes a été construit, tandis que la tribune de 1 000 places située près de l’un des terrains d’entraînement a été modernisée avec l’ajout d’un toit et de quatre vestiaires. Les terrains de la Momunov Academy, à Och, ont également été rénovés.

En mai 2025, la KFU a rejoint le projet FIFA Arena et bénéficié de l’installation de mini-terrains dans deux écoles de Bichkek.

« L’Académie de la FIFA s’appuiera sur ces bases solides », a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA, dans une allocution préalablement enregistrée et diffusée lors de l’événement. « Grâce à votre nouveau système d’identification des talents, vous permettez à vos meilleurs éléments de développer leur plein potentiel. Je suis également ravi de voir que votre Académie nationale accueille désormais quatre groupes d’âge pour les garçons ainsi qu’une équipe féminine rassemblant des filles de différents âges. »

Et d’ajouter : « Le format élargi de nos compétitions offre plus que jamais aux associations membres de la FIFA des opportunités de disputer des rencontres à enjeu. Je suis impatient de voir les joueurs et joueuses passés par votre académie représenter la République kirghize sur la scène mondiale. »