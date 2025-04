Une cérémonie historique de l’Académie des Talents de la FIFA a eu lieu au Guatemala

Cet événement est le premier à être organisé dans le pays d’une association membre (AM) de la CONCACAF

La Fédération Guatémaltèque de Football s’efforce d’aider les jeunes joueurs à exploiter leur potentiel

La FIFA entend ouvrir 75 académies dans le monde d’ici 2027

Le Guatemala a accueilli sa première cérémonie historique de l’Académie des Talents de la FIFA en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, reflétant ainsi l’engagement du pays à aider les jeunes footballeurs à exploiter leur potentiel.

L’académie fait partie du Programme de développement des talents de la FIFA qui a été lancé dans plus de 200 AM à travers le monde, leur fournissant des conseils de spécialistes afin de s’assurer que chaque jeune espoir se voit offrir une chance.

L’événement a été marqué par la présence du président de la Fédération Guatémaltèque de Football (Fedefut) Gerardo Paiz, des dirigeants de la Fedefut et des représentants de la FIFA, dont le directeur de la division du Développement du football mondial Steven Martens. Cette cérémonie était la troisième à être organisée dans le monde, après celles de Bahreïn et de la Mauritanie.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a évoqué les discussions qu’il avait eues sur le développement du football lors de ses deux visites dans le pays de l’éternel printemps. « J’ai eu l’honneur de visiter le Guatemala en 2022 et 2023, et je n’oublierai jamais la passion, l’énergie et l’amour fou que porte le peuple guatémaltèque au football. Au cours de ces visites, nous avions parlé de l’importance d’investir dans le développement du football et nous voyons aujourd’hui comment cette vision se concrétise », a-t-il déclaré dans un message vidéo.

« Le Guatemala dispose déjà d’un Centre de Haute Performance de premier plan grâce au soutien du programme FIFA Forward, et avec cette nouvelle Académie de la FIFA, nous offrons aux jeunes joueurs des perspectives concrètes et durables pour exprimer tout leur potentiel. Cette académie sera le berceau des rêves et de la formation des talents. »

L’un des objectifs concrets du Programme de développement des talents est d’ouvrir 75 académies de haut niveau à travers le monde gérées par la FIFA et l’AM du pays concerné d’ici 2027. Ces académies contribueront à ce que les meilleurs jeunes talents, filles comme garçons, bénéficient du meilleur encadrement possible, aient accès à des infrastructures adaptées et puissent faire leurs classes dans un environnement compétitif.

La FIFA souhaite également contribuer à l’épanouissement social et personnel, en formant des personnes équilibrées à travers la transmission de valeurs comme la discipline, le travail d’équipe et le leadership grâce au football, afin que les athlètes, en plus d’exceller sur le terrain, deviennent des membres de la société responsables et actifs.

« Grâce au Programme de développement des talents, de solides bases ont été établies pour les équipes de jeunes et une approche stratégique a été mise en place pour aider à repérer, former et valoriser les jeunes talents au Guatemala », a expliqué Steven Martens.

« Au-delà des prouesses techniques, ce projet est devenu un facteur d’unité entre la fédération, les associations départementales, les académies et les clubs, favorisant une intégration tout à fait inédite dans la structure du football au Guatemala. »