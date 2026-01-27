Anguilla est la plus petite nation caribéenne à organiser un évènement Académie de la FIFA

Les joueurs locaux soulignent l’impact que cette Académie des Talents a sur les jeunes

Des répercussions sur et en dehors des terrains

Anguilla est devenue la plus petite association membre de la FIFA à avoir organisé un événement Académie de la FIFA. Un rendez-vous décrit comme « un rêve devenu réalité » par les organisateurs de cette nation caribéenne.

Quatrième événement de ce genre à avoir eu lieu dans la zone Concacaf et troisième dans la région caribéenne, cette étape a mis en lumière les progrès d’une académie qui se distingue parmi les 48 Académies des Talents de la FIFA actuellement en activité à travers le monde.

Piloté par Arsène Wenger, le Programme de Développement des Talents (TDS) de la FIFA a pour principal objectif d’accroître la compétitivité mondiale du football, tant des équipes nationales masculines que féminines. À Anguilla, cette mission est portée par une étroite collaboration entre Ewan Gunter, entraîneur de talents FIFA, la Fédération de Football d’Anguilla (AFA) et les entraîneurs locaux.

Lors de l'évènement, Gunter est revenu sur l'impact qu'a pu avoir l'Académie de la FIFA sur les jeunes ayant eu l’opportunité d'y développer leurs compétences.

« Cet évènement Académie de la FIFA à Anguilla, pays de 15 000 habitants, est un rêve devenu réalité. J'aimerais remercier la FIFA et ses représentants présents aujourd’hui pour ce soutien, cet accompagnement et cette ambition portée par ce programme qui a changé des vies ici et permis aux enfants de croire que leurs rêves peuvent désormais se concrétiser », a-t-il déclaré.

Le parcours de Tcari Connor, joueur du TDS, illustre parfaitement la mission de l’initiative qui est de donner à chaque talent une chance.

Issu d’un milieu défavorisé, Connor a trouvé un véritable sens à sa vie grâce au programme. Il a représenté Anguilla en U-14, U-15 et U-17, et encadre aujourd’hui les séances d’entraînement des plus jeunes joueurs.

« En intégrant l'Académie des talents, c’était un accomplissement en tant que tel d’être reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de ma catégorie d’âge à Anguilla », confie-t-il. « Certes je ne savais pas encore à quel poste j’allais jouer et ce que l'avenir me réservait, mais je savais que le programme allait me permettre de me développer en tant que joueur. »

« Ce programme m'a aidé à développer ma discipline, non seulement dans le football, mais aussi dans ma vie scolaire et personnelle. Les entraîneurs m'ont beaucoup aidé à progresser en tant que joueur. J'ai gagné en confiance et je communique mieux. Représenter mon pays signifie tout pour moi et je suis fier de porter les couleurs de mon pays. »

L'académie a connu une expansion rapide, passant de 32 joueurs en novembre 2024 à 120 joueurs en novembre 2025, avec des tranches d'âge allant désormais de U-12 à U-17 chez les garçons comme chez les filles.

L'impact est évident au niveau technique, puisque 23 joueurs issus du TDS ont fait leurs débuts dans une équipe représentative depuis novembre 2024. Parmi les réussites notables, citons celle de Jaeron John, joueur U-15 du TDS, qui a récemment été invité à passer un essai au centre de formation de Premier League anglaise Everton FC.

Joueuse évoluant également à l'académie, Joden Henry est elle aussi conquise par l'expérience : « Je fais partie du programme de développement des talents depuis ses débuts et je peux honnêtement dire que j'ai énormément progressé. J'ai investi beaucoup de temps et d'énergie dans le football, et pour les jeunes joueuses comme moi, le TDS a vraiment eu un impact considérable », constate-t-elle.

Au-delà du terrain, le programme a mis en place une équipe de protection et créé un écosystème footballistique durable en intégrant l'éducation à un entraînement de haut niveau. Le président de l'AFA, Girdon Connor, a souligné l'importance émotionnelle et professionnelle de cette étape importante.

« Cette réussite signifie beaucoup plus pour moi que les mots ne peuvent l'exprimer, tant sur le plan personnel que sur le plan exécutif. Je suis très attentif à ce qui se passe pour tous ces jeunes joueurs ici à Anguilla », souligne-t-il. « Mais par-dessus tout, je suis heureux d'être témoin de tous ces changements positifs, des progrès visibles et tangibles, des investissements, de l'amélioration du niveau de nos joueurs, des arbitres, de nos infrastructures... Je suis tout simplement de faire partie de tout cela, de contribuer à la réalisation de ces rêves. Cela signifie beaucoup pour moi ».

Cet événement a notamment servi à reconnaître officiellement les progrès réalisés par l'académie et à établir une référence en matière de développement des talents dans toute la région.