Les opérations footballistiques, a fortiori lors de grandes compétitions comme la Coupe du Monde de la FIFA™, génèrent d’importantes masses de déchets. En tant qu’instance dirigeante du football mondial, la FIFA est très attentive à la réduction des déchets produits en amont des compétitions qu’elle organise. Lorsque cela s’avère impossible, elle favorise la réutilisation et l’achat d’articles en matériaux recyclés, qui pourront être recyclés ou réutilisés par la suite.
Elle encourage également l’utilisation d’articles compostables, s’il y a des équipements permettant leur transformation en engrais organiques. Par exemple, les couverts en fibre de bois peuvent être compostés avec les déchets alimentaires, les gobelets, l’herbe tondue, le bois, les serviettes de table usagées et les essuie-mains.
Cette pratique est courante au siège de la FIFA et durant les compétitions qu’elle organise.
Signalétique
La FIFA fait son possible pour supprimer ou réduire la signalétique superflue.
Elle s’efforce de réutiliser les panneaux et les matériaux lors des compétitions suivantes.
Dans la mesure du possible, elle privilégie des matériaux recyclés qui pourront être à nouveau recyclés ou réutilisés ultérieurement.
Produits alimentaires et boissons
La FIFA s’est fixé plusieurs objectifs dans ce domaine :
éliminer ou limiter l’utilisation d’emballages jetables ;
préparer les repas du personnel de façon à réduire les déchets alimentaires ;
privilégier des emballages réutilisables, compostables ou recyclables ;
faire don des restes de nourriture (dans la mesure du possible) ;
composter les restes de nourriture (dans la mesure du possible).
Par exemple, pendant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, les restes de nourriture collectés dans les stades ont été proposés au personnel dans les stades, donnés aux partenaires de collecte alimentaire ou à des élevages porcins et/ou compostés.
En l’absence d’infrastructures de revalorisation, de recyclage et de compostage dans certains pays, la FIFA collabore avec les organisateurs pour accélérer la mise en place de tels équipements, qui contribueront à une économie plus circulaire. Par ailleurs, elle encourage le recyclage via des campagnes de sensibilisation.