Les opérations footballistiques, a fortiori lors de grandes compétitions comme la Coupe du Monde de la FIFA™, génèrent d’importantes masses de déchets. En tant qu’instance dirigeante du football mondial, la FIFA est très attentive à la réduction des déchets produits en amont des compétitions qu’elle organise. Lorsque cela s’avère impossible, elle favorise la réutilisation et l’achat d’articles en matériaux recyclés, qui pourront être recyclés ou réutilisés par la suite.