Les mascottes officielles de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ promeuvent le développement durable

Les mascottes officielles de la Coupe du Monde de la FIFA, 2026™, incitent les supporters à adopter des comportements écoresponsables

Les supporters découvrent des messages de sensibilisation au développement durable grâce à la signalétique et aux présentoirs à l’effigie des mascottes

Chaque mascotte représente un pays hôte et associe une histoire de protection de l’environnement à un appel à l’action simple

L'un des aspects les plus populaires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a été les mascottes, Maple™ l'élan, Zayu™ le jaguar et Clutch™ le pygargue à tête blanche ayant rencontré un vif succès auprès des supporters dans les stades et les FIFA Fan Festivals dans les 16 villes hôtes.

Mais l'histoire ne se résume pas à quelques adorables mascottes prenant des selfies avec les supporters. Chacune d'elles véhicule un message important, grâce à l'initiative « La planète est notre terrain ».

À travers les trois mascottes officielles et en encourageant des gestes simples du quotidien en faveur du développement durable, tout en soulignant que la protection de la nature contribue à préserver l'avenir du football, « La planète est notre terrain » est une campagne de sensibilisation au développement durable menée dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Elle vise à mobiliser les supporters en mettant en lumière le lien entre le football et la nature.

The Planet is Our Field 00:25

Les fans découvrent des messages de sensibilisation au développement durable grâce à des panneaux et des présentoirs à l'effigie des mascottes. Chacune d'entre elles représente son pays hôte et associe une histoire à un appel à des gestes simples.

Maple l'orignal du Canada encourage les fans à privilégier les légumes, les fruits ou les repas végétariens, tout en soulignant l'importance des forêts et des orignaux pour le maintien d'écosystèmes sains.

Clutch le pygargue à tête blanche des États-Unis promeut la marche, le vélo, les transports en commun ou le covoiturage pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en prenant pour exemple le succès de la conservation du pygargue à tête blanche et l'action environnementale collective.

Zayu le jaguar du Mexique encourage le tri et le recyclage des déchets, tout en mettant en lumière le rôle du jaguar dans le maintien de la biodiversité des forêts tropicales.

En associant ces actions à la faune emblématique de chaque pays hôte, cette initiative rend le développement durable accessible, mémorable et pertinent pour l'expérience de la Coupe du Monde de la FIFA, contribuant ainsi à l'idée plus large que chacun a un rôle à jouer dans la protection de la planète.

Pour motiver davantage les supporters, la FIFA collabore avec Coca-Cola sur « Chaque touche compte », un défi incitant chacun à adopter des gestes simples et positifs pendant le tournoi : recycler, utiliser les transports en commun, rester actif et jouer au football. En publiant une photo de leur action, les participants marquent des buts pour leur équipe nationale et peuvent tenter de gagner des prix spéciaux Coupe du Monde de la FIFA™. À ce jour, plus de 6 000 supporters ont participé et marqué plus de 43 000 buts.

Conformément aux Objectifs stratégiques pour le football mondial 2023-2027 du Président de la FIFA, Gianni Infantino, l'instance dirigeante du football mondial prend ses responsabilités sociales très au sérieux et s'engage à promouvoir le développement durable, notamment en matière de climat et de droits humains.