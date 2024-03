Les associations membres océaniennes se réunissent pour définir des stratégies de résilience face au changement climatique

Dix associations membres vont participer à un séminaire FIFA consacré aux infrastructures et aux installations

La région Pacifique, qui compte une grande proportion d’îles basses, est particulièrement exposée au dérèglement climatique. Le football est frappé lui aussi, et à tous les niveaux, mais il a également un rôle à jouer pour attirer l’attention sur ses effets et sur les mesures à prendre pour les atténuer.

Dans cette optique, dix associations membres de l’OFC vont se réunir en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 9 avril prochain, pour prendre part à un séminaire de la FIFA sur le thème de l’entretien des infrastructures et des installations.

L'objectif : préserver les équipements existants tout en intégrant les critères d’accessibilité et de durabilité dès la conception des futurs projets d’infrastructures.

Depuis 2016, la FIFA attache une plus grande importance à la sensibilisation au dérèglement climatique et à l’atténuation de ses effets. Dans cette démarche, elle a dévoilé en novembre 2021 sa Stratégie pour le climat, à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur le Changement climatique (COP26) tenue en Écosse. En 2022, la FIFA et le Forum des îles du Pacifique ont signé un protocole d’accord qui prévoit notamment de privilégier les projets de développement résilient du football dans la région Pacifique.