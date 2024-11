La FIFA et le Forum des îles du Pacifique étendent leur partenariat de lutte contre le dérèglement climatique à l’occasion de la COP29

Le Président de la FIFA et le secrétaire général du Forum des îles du Pacifique prolongent le protocole d’accord signé en 2022

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a assisté à la 29e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29) qui se tient actuellement à Bakou (Azerbaïdjan). À cette occasion, la FIFA et le Forum des îles du Pacifique (PIF) ont renouvelé leur engagement à lutter ensemble en faveur du climat.

M. Infantino et Baron Waqa, secrétaire général du Forum des îles du Pacifique et ancien président de Nauru, ont ainsi prolongé de quatre ans le protocole d’accord conclu le 1er avril 2022 dans le cadre du 72e Congrès de la FIFA à Doha (Qatar), le premier nommé déclarant vouloir s’appuyer sur le pouvoir du football pour éduquer le grand public et unir les peuples.

Ce partenariat avec la principale organisation intergouvernementale représentant 18 pays et territoires de l’océan Pacifique verra les deux entités continuer à travailler de concert en vue de sensibiliser davantage aux changements climatiques. L’objectif est également de trouver des solutions permettant de développer le football au sein de la région d’une façon qui soit respectueuse de l’environnement.

Suite à la prolongation du protocole d’accord, la FIFA et le PIF exploreront ensemble les moyens de promouvoir l’égalité des sexes à travers le football féminin et le football dans les écoles, et d’utiliser ce sport comme un outil pour améliorer la santé et le bien-être dans le Pacifique, en mettant l’accent sur l’activité physique et l’engagement communautaire pour prévenir les maladies non transmissibles (MNT).

"Je suis fier et ravi d’annoncer que la FIFA et le Forum des îles du Pacifique, représenté par son secrétaire général Baron Waqa, ont prolongé leur protocole d’accord de quatre années supplémentaires", a déclaré le Président Infantino, qui s’est rendu dans les 11 associations membres océaniennes de la FIFA en 2023.

"Nous sommes tous concernés par les changements climatiques, qui représentent l’un des principaux défis auxquels nous sommes confrontés. C’est particulièrement vrai dans la région Pacifique, l’une des plus touchées par les évolutions du climat."

"La FIFA soutient les associations membres d’Océanie dans le développement d’un football qui tienne compte de ces changements climatiques. Elle continuera à agir aux côtés du Forum des îles du Pacifique pour faire connaître les problématiques auxquelles ses membres doivent faire face en s’appuyant sur la capacité unique du football à éduquer, inspirer et unir le monde."

M. Infantino s’est rendu à la COP29 sur invitation du président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et a eu l’occasion de s’entretenir avec différents chefs d’État et parties prenantes gouvernementales.

L’événement se déroule au stade olympique de Bakou. Hôte de nombreux matches de la sélection nationale masculine azérie, il a par ailleurs accueilli la finale de l’édition 2018/19 de la Ligue Europa de l’UEFA ainsi que plusieurs rencontres de l’EURO 2020 de l’UEFA.

"J’ai évoqué l’avenir de notre planète et celui du football avec M. Aliyev et les nombreux chefs d’État et parties prenantes gouvernementales présents lors de cette conférence, qui a été organisée dans un stade de football ce qui illustre une fois de plus la capacité de ce sport à rassembler", a ajouté le Président de la FIFA.

"En tant qu’organisation internationale, la FIFA prend très au sérieux ses responsabilités en matière de protection de l’environnement et du climat. Nous avons d’ailleurs conçu et mis en œuvre des programmes destinés à contribuer à la lutte contre les changements climatiques par le biais d’investissements dans divers projets de pointe bénéficiant de certifications internationales."