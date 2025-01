Un nombre sans précédent d’ONG participeront au programme Community de la Fondation FIFA

Pas moins de 139 organisations non gouvernementales (ONG) bénéficieront d’un financement en 2025 et 2026

Le programme soutient différents projets locaux visant à promouvoir le changement social grâce au football

Pour la première fois, des projets seront soutenus en Bolivie, au Malawi, au Sri Lanka et au Yémen

Le programme Community de la Fondation FIFA travaillera avec un nombre record de 139 organisations non gouvernementales (ONG) en 2025 et 2026. Il soutiendra ainsi des projets locaux de développement social liés au football dans 58 pays et six continents. Annoncée par la Fondation FIFA à l’issue d’un processus de sélection rigoureux, la liste des ONG acceptées comprend notamment 57 organisations qui participeront pour la première fois à cette initiative. Par ailleurs, en 2025 et 2026, le programme touchera quatre nouveaux pays : la Bolivie, le Malawi, le Sri Lanka et le Yémen. Les projets financés utilisent le pouvoir du football pour relever les défis mondiaux les plus pressants auxquels sont confrontés les enfants et les jeunes défavorisés des communautés au sein desquelles ils sont déployés. Ils viennent en aide à des groupes vulnérables tels que les populations autochtones, les migrants, les personnes en situation de handicap, les membres de minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques, les réfugiés, les demandeurs d’asile ou encore les personnes déplacées au sein de leur propre pays.

« Comme à l’accoutumée, nous sommes très heureux de dévoiler la liste des organisations qui bénéficieront d’une subvention dans le cadre de notre programme Community », a expliqué Mauricio Macri, président exécutif de la Fondation FIFA. « Le football peut clairement devenir une force positive de premier plan dans le monde, et pas seulement au plus haut niveau. Un simple terrain de football peut donner vie à une communauté, peu importe où elle se trouve sur la planète. Les projets sociaux axés sur le football peuvent exercer une vraie influence sur la vie de millions d’enfants et de jeunes adultes défavorisés à travers le monde. Le football a des bienfaits qui s’étendent bien au-delà des limites du terrain. »

Le programme Community de la Fondation FIFA a été créé en 2018 conformément à la volonté de la FIFA de se concentrer sur les responsabilités sociales, inscrite dans l’un des 11 objectifs stratégiques de l’instance pour le cycle 2023-2027, mais aussi dans les Objectifs de développement durable des Nations Unies.