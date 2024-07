Lancement de Football For Schools tous azimuts au Cambodge

Le Cambodge lance avec succès la nouvelle année de Football For Schools

Plus de 1000 enfants à travers tout le pays ont participé à des activité "F4S" ce mardi 17 janvier

Fatimata Sidibé : "C'est le plus grand événement de lancement de Football for Schools auquel nous ayons assisté"

Le passage à la nouvelle année est traditionnellement propice aux vœux. Celui de Fatimata Sidibe est clair : "Le souhait est que tous les enfants du monde, à travers les 211 associations membres, puissent jouer au football, et qu’ils puissent le faire en apprenant et en acquérant des compétences de vie." C’est précisément ce que s’attelle à faire, depuis quelques années, le Programme Football For Schools dont elle est la directrice.

A l’issue d’une année 2022 intense et studieuse, 31 des 211 associations membres de la FIFA ont appliqué avec succès ce programme qui vise à rendre le football plus accessible aux jeunes en incorporant des activités footballistiques au système éducatif. A l’aube de 2023, un nouveau pays a rejoint le bataillon : le Cambodge.

Lancement de Football For Schools au Cambodge - 1ère partie 02:44

"C’est un jour glorieux pour la Fédération de Football du Cambodge", s’est réjoui Keo Sareth, Secrétaire Général de la FFC. "C’est un honneur de lancer le programme national Football for Schools de la FIFA dans ce magnifique site de Siem Reap Angkor".

Le lieu n’a évidemment pas été choisi au hasard. Ce célèbre site était l’endroit idéal pour célébrer cette fête du football, sport le plus populaire au Royaume du Cambodge. Dans les 25 provinces de ce pays tropical situé dans la partie sud-est de la péninsule indochinoise, des individus de tous âges et de toutes origines le pratiquent avec assiduité.

"Le football n'est pas seulement un sport axé sur le résultat", a rappelé Keo Sareth. "C’est une discipline qui contribue à la construction de toute une nation en promouvant la santé, l'éducation, la discipline, la moralité, le respect mutuel, la solidarité, l'amitié, la culture, et le tourisme." Autant de principes et de valeurs défendus par Football For Schools.

Lancement de Football For Schools au Cambodge - 2ème partie 02:51

25 provinces sur le pont

Après un séminaire de deux jours avec les entraîneurs-éducateurs à Phnom Penh, le lancement officiel du programme a donc eu lieu ce 17 janvier à Siem Reap. Dans une ambiance de fête, une centaine d’enfants ont participé, balle au pied, à des ateliers ludiques sous la houlette du FIFA Legend et ancien international anglais Wes Brown, et sous le regard de Mr. Sok Sabayna, représentant du Ministère de l’Éducation Nationale.

Mais si Siem Reap était sous les feux des projecteurs, l’évènement était bel et bien national. Des activités "Football For Schools" étaient en effet organisées dans chacune des 25 provinces du Cambodge. Sur chaque site, y compris celui de Siem Reap, des séances pratiques ont permis d’initier les enfants à la philosophie du football, mais aussi de leur inculquer des valeurs et des compétences sociales essentielles. Ces moments de partage sont évidemment appelés à se répéter au cours des mois à venir.

"Ce lancement national de Football for Schools au Cambodge a été un grand effort d'équipe ! C'est le plus grand événement de lancement de Football for Schools auquel nous ayons assisté jusqu'à présent", constate Fatimata Sidibe. "Le travail et la coordination nécessaires pour organiser 25 festivals en même temps dans tout le pays sont vraiment impressionnants."

Football For Schools au Cambodge

1000 enfants sur le pré

Au total, ce sont donc 1000 enfants, encadrés par des éducateurs chevronnés et initiés au Programme Football For Schools, qui ont goûté aux joies du football. Entraînements et matches ont rythmé une journée qui restera inoubliable pour eux. "Merci d’être ici et de me donner l’opportunité de jouer au football pour la première fois de ma vie. Je suis tellement heureuse", a résumé une footballeuse en herbe, à Siem Reap, à l’issue de cette journée historique pour F4S.