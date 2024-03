Combinant football et enseignement, ce programme destiné aux enfants associe des exercices footballistiques à des valeurs de vie. Football for Schools a été conçu pour développer des aptitudes et compétences psychosociales ciblées à travers la pratique du football, contribuant ainsi aux Objectifs de développement durable et d’autres priorités. Le programme tient notamment compte des politiques mondiales en matière de sport, d’éducation et de santé.