Des jeunes parrainés par la Fondation FIFA rencontrent des FIFA Legends à Londres

Quatre FIFA Legends ont rendu visite à des enfants qui s’entraînent avec Bloomsbury Football

Ce programme caritatif accueille chaque semaine plus de cinq mille jeunes de tous niveaux et de toutes conditions

Plusieurs d’entre eux assisteront aux The Best FIFA Football Awards™ ce lundi

Quatre FIFA Legends ont rendu visite à des enfants passionnés de football qui, grâce au soutien de la Fondation FIFA, peuvent pratiquer leur sport favori à Londres.

Francesca Mannalova, star du futsal italien, Patrizia Panico, ancienne capitaine de l’équipe d’Italie féminine, Claude Makelele, finaliste de la Coupe du Monde de la FIFA 2006™, et Juan Pablo Angel, ancien international colombien, sont venus jouer avec eux à l’occasion d'une séance d’entraînement organisée par Bloomsbury Football.

Cette association fait partie des 114 organisations non gouvernementales (ONG) bénéficiaires du programme Community de la Fondation FIFA en 2023. Chaque association peut présenter une demande de financement d’un montant pouvant atteindre USD 30 000 par an afin de financer des projets sociaux axés sur le football.

Les FIFA Legends visitent Bloomsbury Football à Londres, avec le soutien de la Fondation FIFA Previous 01 / 08 Getty FIFA School Foundation 14-01-23_16.jpg 02 / 08 Getty FIFA School Foundation 14-01-23_54.jpg 03 / 08 Getty FIFA School Foundation 14-01-23_04.jpg 04 / 08 Getty FIFA School Foundation 14-01-23_147.jpg 05 / 08 Getty FIFA School Foundation 14-01-23_156.jpg 06 / 08 Getty FIFA School Foundation 14-01-23_74.jpg 07 / 08 Getty FIFA School Foundation 14-01-23_45.jpg 08 / 08 Getty FIFA School Foundation 14-01-23_07.jpg Next

Chaque semaine, Bloomsbury Football accueille à Londres plus de 5 000 jeunes âgés de 18 mois à 18 ans. Ce programme caritatif leur propose d’acquérir des compétences et des valeurs de vie, mais aussi de s’exercer sur un terrain de football, indépendamment de leur niveau ou de leur moyens financiers.

"Les enfants doivent pouvoir jouer au football. Il ne leur faut pas grand-chose : un terrain, des chaussures, un ballon. Quand je les vois s’amuser, ça me rend heureux. Moi aussi, j’ai débuté comme ça", se souvient Claude Makelele. "Si j’ai un conseil à leur donner, c’est de ne pas réfléchir à leur avenir. Il faut prendre les choses comme elles viennent. La Fondation FIFA est là pour aider les enfants à réaliser leurs rêves. Ils doivent savoir que tout est possible."

"Ces rendez-vous sont géniaux car ils permettent aux filles et aux garçons d’acquérir des valeurs essentielles grâce au football. C’est le plus important", souligne pour sa part Juan Pablo Angel. "C’est l’occasion de passer du temps entre amis, de rencontrer d’autres enfants, d’apprendre grâce au sport des valeurs qui leur seront utiles plus tard. Les parents sont là aussi. Toute la semaine, ils doivent aller au travail. C’est aussi une façon pour eux de faire des choses ensemble. Je crois qu’il y a vraiment beaucoup à apprendre ici pour ces enfants."

Les FIFA Legends ont assisté à l’entraînement d'une cinquantaine de garçons issus des équipes U-9, U-10, U-12 et U-13 de Bloomsbury Football sur des terrains du centre de Londres, avant de se mêler à eux.

"La présence des FIFA Legends est vraiment quelque chose de fantastique. Ce sont des modèles pour les enfants et leur parcours plaide en faveur du football", explique Christine Misteli, de la Fondation FIFA. "Les enfants qui viennent ici ne peuvent qu’être enthousiasmés. À leur contact, ils apprendront des choses qui vont au-delà du football. Nous ne nous concentrons pas particulièrement sur les aspects techniques. Nous évoquons aussi des éléments essentiels comme le respect. C’est là que les FIFA Legends interviennent."

Plusieurs enfants de Bloomsbury Football ont même été invités à assister aux The Best FIFA Football Awards™, lundi à Londres. Ils auront ainsi la possibilité de rencontrer en chair et en os quelques-uns des plus grands noms de la planète football, venus assister à cette cérémonie qui met à l’honneur les grands animateurs de l’année écoulée.

Charlie Hyman, qui a fondé Bloomsbury Football en 2018, se félicite du rôle joué par la Fondation FIFA auprès de son association. Ce partenariat lui permet de continuer à changer la vie de milliers d’enfants, grâce au football.

"Nous ne pourrions pas accomplir ce merveilleux travail sans l’aide et la générosité d’organisations comme la FIFA. Nous accueillons actuellement 5 000 enfants par semaine. Au cours des cinq prochaines années, nous espérons porter ce chiffre à 20 000. C’est ambitieux et si nous voulons nous approcher de cet objectif, nous allons devoir trouver beaucoup d’autres généreux soutiens."

"Nous sommes très reconnaissants et nous espérons développer cette association à l’avenir. Comme vous pouvez l’imaginer, ces jeunes et leurs parents sont fous de joie à l’idée de croiser ces légendes, ici aujourd’hui. C’est toujours agréable de voir son travail reconnu. Nous essayons de faire partager notre passion aux enfants."

Le saviez-vous ?

"Le programme Community s'appuie sur la capacité du football à changer la vie de millions d’enfants et de jeunes défavorisés issus de tous horizons. En plus de ses bienfaits sur la santé et le moral des pratiquants, notre sport apporte également un sens d’appartenance et de camaraderie. Je suis donc fier de lancer un nouvel appel à candidatures pour ce formidable programme. J’invite les organisations qui travaillent dans ce domaine à s’inscrire pour nous aider à améliorer les choses grâce au football."

Le programme invite par ailleurs les ONG à mettre en place des initiatives promouvant la santé, le bien-être, l’éducation, l’égalité des sexes, la lutte contre la pauvreté et les inégalités, la paix, la justice et l'efficacité des institutions dans une optique de bonne gouvernance et de croissance économique.