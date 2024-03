La FIFA intensifie la lutte contre la discrimination, alors que l'ONU célèbre la Journée internationale de l'élimination de la discrimination raciale

La FIFA s'est engagée à intensifier les efforts contre la discrimination

Le Président de la FIFA Gianni Infantino a fait appel à un front uni pour débarrasser le football du racisme

Le 21 mars marque la Journée internationale de l'élimination du racisme dans le football

La FIFA s'efforce d'éradiquer le racisme dans le football tandis que son partenaire de campagne No Discrimination, les Droits de l'homme des Nations Unies, célèbre la Journée internationale de l'élimination de la discrimination raciale le 21 mars.

No Discrimination est une campagne de sensibilisation, d'action et d'éducation qui vise à débarrasser le monde du football des discriminations de toutes sortes. Depuis son lancement pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, cette campagne a été déployée à l'occasion de neuf tournois FIFA, affichant sur les grands écrans et les panneaux bord de stade un message puissant et sans équivoque.

La FIFA a lancé le Service de protection pour les réseaux sociaux (SMPS) comme partie intégrante de la campagne No Discrimination. Destiné à protéger les joueurs, les équipes et les arbitres d'abus virtuels, le SMPS a, à ce jour, analysé 28 millions de publications et a bloqué 40 000 commentaires abusifs visant 6 000 comptes. Près de 30 000 commentaires abusifs, dont certains à caractère raciste, étaient d'une nature si grave qu'ils ont été reportés à la plateforme de réseau social sur laquelle ils avaient été publiés.

"Après une première année placée sous le signe du succès, la FIFA propose aujourd’hui à ses 211 associations membres de bénéficier de ce service de façon permanente. Cela inclut une surveillance et des signalements aux plateformes de la part des joueurs, des équipes, des entraîneurs et des arbitres prenant part aux compétitions affiliées à la FIFA ", a écrit le Secrétaire Général par intérim de la FIFA Mattias Grafström, dans un prospectus adressé à toutes les Associations membres de la FIFA (AM) pour la Journée internationale de l'élimination de la discrimination raciale cette année.

"La FIFA invite toutes ses associations membres à protéger leurs comptes sur les réseaux sociaux contre la haine raciale et toute forme de violence verbale. "

Le signalement des abus aux plateformes de réseaux sociaux a déclenché des répercussions dans la vie de leurs auteurs, dont des suspensions de compte. Retirer le sentiment d'impunité et préconiser des conséquences aux actes racistes sont deux choses que le Président de la FIFA Gianni Infantino a fortement défendues. Il s'est montré solidaire de Vinícius Júnior en juin 2023 après que la star du Real Madrid CF et du Brésil ait été victime de racisme en jouant pour son club.

Les Légendes de la FIFA soutiennent les initiatives anti-discrimination 02:28

Renforçant le message transmis aux AM, Mr Infantino a encouragé les arbitres des matches à utiliser la procédure en trois étapes de la FIFA, qui stipule que l'arbitre peut dans un premier temps arrêter, puis suspendre, avant de finalement annuler le match si des comportements racistes persistent malgré des annonces faites dans le stade pour qu'ils stoppent.

" Il n'y a pas de football s'il y a du racisme ! Alors, arrêtons les matches, " a-t-il dit, faisant allusion à la procédure qui avait été introduite à la Coupe du Monde de la FIFA 2018™, en plus des trois observateurs anti-discrimination déployés par match. " Les arbitres ont cette opportunité dans les compétitions de la FIFA, à travers cette procédure d'arrêt du match. Des mesures doivent être prises à tous les niveaux, au niveau national également. Tout le monde doit comprendre cela et ensemble, nous irons jusqu'au bout. "

La responsabilité sociale de la FIFA, notamment dans le domaine des Droits de l'homme, est bien visible dans les objectifs stratégiques de la FIFA annoncés l'année dernière. Mr Infantino s'est assuré que cela reste hautement visible à travers les représentants de l'organisation.

Durant sa réunion avec Vinícius Júnior, il a annoncé la formation d'un groupe de travail composé d'anciens joueurs et de joueurs actuels afin qu'ils partagent leurs expériences de racisme durant les matches et leurs idées sur la meilleure manière de le combattre.

Mr Infantino a sollicité la contribution des principales parties prenantes dans le but de présenter, au 74e Congrès de la FIFA à Bangkok, en Thaïlande, le 17 mai, ce qu'il a appelé " une forte résolution " lorsqu'il s'est adressé aux 55 AM européennes de la FIFA au 48e Congrès ordinaire de l'UEFA à Paris, en France, le 8 février.

"On dit que le football unit le monde, mais notre monde est divisé, en proie à l’agressivité et, au cours des dernières semaines et des derniers mois, nous avons malheureusement été témoins de nombreux incidents à caractère raciste. Ce n’est plus acceptable. Nous devons mettre un terme à cette situation par tous les moyens. Le racisme est puni par la loi. Le racisme est une chose grave ", a déclaré le Président de la FIFA.

"Ce que je vous propose, c’est de travailler tous ensemble au cours des trois mois qui nous séparent du Congrès de la FIFA à Bangkok. Nous pourrons ainsi nous retrouver en mai pour présenter une résolution forte autour de laquelle les 211 pays de la FIFA pourront s’unir pour combattre le racisme. Éradiquons le racisme. Maintenant. Et faisons-le ensemble. "

En plus du travail de pointe que la FIFA effectue en collaboration avec son partenaire l'ONU, les écoles et les organisations de jeunes peuvent également bénéficier de la grande variété de matériels éducatifs dont dispose la FIFA à ce sujet.