Lutte contre le harcèlement en ligne lors de la Coupe du Monde Féminine 2023™

Tout au long de la compétition, le service a, de sa propre initiative, examiné plus de 5,1 millions de messages et de commentaires sur X (ex-Twitter), Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Le système a signalé 103 000 messages et commentaires contenant des termes insultants ou susceptibles d’être considérés comme tels. Un double filtrage humain a été appliqué afin que chaque message soit correctement interprété et que les instances signalées par erreur soient supprimées. Au final, 7 085 messages et commentaires ont été effectivement considérés comme violents, discriminatoires ou menaçants par le service. Ces messages ont fait l’objet d’un signalement auprès des plateformes pour infraction aux règles de la communauté. Dans nombre de cas, ces publications ont été supprimées par la plateforme sitôt le signalement effectué par la FIFA.