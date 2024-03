La FIFA et le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ont uni leurs forces pour sensibiliser au droit de demander l'asile pour ceux qui sont contraints de fuir leur domicile en raison des conflits et des persécutions. Actuellement, plus de 110 millions de personnes sont en situation de déplacement forcé. Ce chiffre n’a jamais été aussi élevé. Pour bâtir un avenir meilleur, unissons-nous pour la paix.