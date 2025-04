Tori Penso : « Un honneur incroyable d'être désignée arbitre de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ »

Penso a arbitré la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023™

Au micro de FIFA Inside , Tori Penso a évoqué le travail et la préparation intenses qui ont accompagné sa désignation en tant qu'officielle de match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 . « C'est un honneur incroyable » d'être appelée pour participer à l'édition inaugurale de la compétition à 32 équipes, confie-t-elle.

« Nous travaillons très dur chaque jour pour des occasions comme celle-ci », a expliqué la native de Floride, qui a dirigé la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ qui a opposé l'Espagne à l'Angleterre. « Nous travaillons à la fois notre sprint et notre agilité avec un entraîneur spécialisé. Nous travaillons avec des nutritionnistes sportifs. Nous travaillons également avec un psychologue et un scientifique du sport sur notre préparation physique pour nous assurer que nous assurer d'être prêts pour ces rendez-vous. »

« C'est beaucoup de fierté de me retrouver parmi les officiels de match sélectionnés pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Il s'agit d'un groupe d'élite, de la crème de la crème. Avoir mon nom aux côtés de mes collègues est un honneur incroyable », ajoute-elle. « C'est un témoignage du travail que nous avons fournis semaine après semaine sur le terrain. »

La liste comprend 117 arbitres – dont 35 arbitres centraux, 58 arbitres assistants et 24 arbitres vidéo – issus de 41 associations membres. La compétition se déroulera dans 11 villes hôtes à travers les États-Unis, du 14 juin au 13 juillet.

Seule femme arbitre de l'équipe, Tori Penso souligne le travail effectué pour assurer la réussite du tournoi. La FIFA a déjà organisé des séminaires à Zurich (pour les officiels de match UEFA), à Buenos Aires (pour la Concacaf et la CONMEBOL) et à Doha (CAF, AFC et OFC).