Pierluigi Collina, président de la Commission des Arbitres de la FIFA, a participé à une table ronde sur l’arbitrage et l’innovation

Les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ vont bon train

La condition physique, la santé et l’alimentation des arbitres ont été évaluées

Pierluigi Collina, président de la Commission des Arbitres de la FIFA, a évoqué les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, pour laquelle tout est mis en œuvre pour garantir les standards les plus élevés possible. « Les attentes en matière d’arbitrage pour la Coupe du Monde 2026 sont très élevées. C’est dû à l’immense succès qu’a été l’édition 2022 au Qatar du point de vue de l’arbitrage. Nous devons faire encore mieux, même si la barre est déjà très haute », a déclaré M. Collina, qui a participé à une table ronde sur l’arbitrage et l’innovation en amont du Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ prévu à Washington (États-Unis). Au vu de l’envergure de la compétition à venir, la première à réunir 48 équipes, la préparation des arbitres a débuté dès la fin de l’édition précédente au Qatar.

« Nous avons commencé à travailler sur la préparation des arbitres juste après la Coupe du Monde au Qatar. La première étape a consisté à sélectionner un groupe de candidats qui ont ensuite suivi différents séminaires répartis dans diverses régions du monde », a expliqué Collina. « Nous avons aussi continué de suivre leurs performances dans les compétitions nationales et continentales. Leur condition physique, leur santé et leur alimentation ont été contrôlées. Tout a été examiné et vérifié pour qu’ils soient au maximum de leurs capacités le moment venu. » D’autres séminaires pour arbitres seront organisés un peu partout dans le monde au cours de la première moitié de l’année 2026. « Nous travaillons dur pour que les arbitres soient très bien préparés. » En 1996, Pierluigi Collina débutait sa carrière d’arbitre internationale lors du Tournoi Olympique de Football masculin d’Atlanta. Selon lui, la préparation des arbitres aujourd’hui est à des années-lumière de ce qu’elle était à l’époque.

« Quand je repense aux Jeux Olympiques de 1996, il y a donc presque 30 ans, voire aux Coupes du Monde 1998 et 2002, et que je compare la préparation d’alors avec celle d’aujourd’hui, c’est vraiment le jour et la nuit », a-t-il indiqué Les arbitres d’aujourd’hui passent par une préparation méticuleuse, accompagnés par toute une équipe de spécialistes issus de différents domaines du football, ce qui leur permet d’être fin prêts au moment du coup d’envoi. « Tout est extrêmement professionnel. Nous travaillons avec de véritables experts dans leur domaine. Nous ne laissons vraiment rien au hasard pour les préparer comme les athlètes de haut niveau qu’ils sont. » L’arbitrage et l’innovation sont étroitement liés. C’est ainsi que des caméras portées par les arbitres et une nouvelle technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu ont été testées à l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™.

Dans le cadre de son Programme d’innovation, la FIFA invite les entreprises, les start-ups, les instituts de recherche, ainsi que toute personne souhaitant innover, à faire part de leurs idées d’amélioration du football sur FIFA.com.

« En matière de développement, la question qui se pose toujours en premier est : Quel est le problème ? Quel est le défi ? Ici, pour prendre l’exemple de la sous-division de l’Arbitrage de la FIFA, nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe de Pierluigi au sein de la FIFA pour répondre à ces deux questions », a expliqué Johannes Holzmüller, directeur de l’Innovation de la FIFA. « Notre raison d’être est simple, que ça soit pour la Coupe du Monde l’année prochaine aux États-Unis, au Canada et au Mexique ou dans une optique globale : améliorer l’expérience footballistique sur et en dehors du terrain, donc à la fois pour les joueurs, les arbitres et les équipes, mais aussi pour les supporters dans les stades et ceux qui suivent la rencontre devant un écran. »