La préparation à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 se poursuit pour les arbitres d'élite de l'AFC, de la CAF et de l'OFC

Les arbitres d’Asie, d’Afrique et d’Océanie poursuivent leur préparation pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Il s’agissait du deuxième d’une série de séminaires intensifs d’arbitrage organisés par la FIFA

Mettre l’accent sur le professionnalisme et le souci du détail est essentiel pour maintenir des standards d’arbitrage élevés

Les arbitres d’Asie, d’Afrique et d’Océanie ont posé un nouveau jalon sur la route qui les mène à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ en participant au deuxième d’une série de séminaires intensifs d’arbitrage organisés par l’instance dirigeante du football mondial.

Afin de s’assurer que ses officiels de match atteignent un niveau de performance optimal avant la compétition, la FIFA organise une série de workshops à travers le monde, la plus récente édition s’étant tenue à Doha, au Qatar.

Alors que l’édition 2026 s’annonce comme la Coupe du Monde de la FIFA la plus grande et la plus inclusive jamais organisée, ces rendez-vous revêtent une haute importance dans la préparation des arbitres appelés à officier dans ce tournoi, un processus entamé il y a près de quatre ans à l’issue de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™. Les officiels de match de la Concacaf et de la CONMEBOL avaient participé au premier séminaire organisé à Rio de Janeiro, au Brésil, en janvier. C'était donc au tour des représentants de l’AFC, de la CAF et de l’OFC d'être rassemblés autour d'un atelier, organisé cette fois à Doha.

FIFA World Cup 2026™ preparation continues for AFC, CAF and OFC elite referees 02:40

« Nous nous préparons pour cette Coupe du Monde de la FIFA depuis près de quatre ans. En effet, nous avons entamé la préparation au lendemain de Qatar 2022, et c’est ce qui fait la différence dans notre philosophie », souligne le directeur de l’arbitrage de la FIFA, Massimo Busacca.

Outre des tests physiques et médicaux, les arbitres ont pris part à des séances pratiques et théoriques conçues pour reproduire des situations de match réalistes, et mettre en évidence les incidents clés. Il s'agissait également d'améliorer la lecture du jeu ainsi que la prise de décision.

Le professionnalisme et le souci du détail ont constitué deux axes majeurs du séminaire, la FIFA veillant à offrir aux arbitres un niveau de préparation au tournoi équivalent à celui suivi par les joueurs.

« Il n’y a pas beaucoup de différence entre un arbitre et un joueur. Les joueurs se préparent pour le match ; les arbitres font la même chose », détaille M. Massimo Busacca. « L’arbitre doit comprendre le football, respirer le football, doit comprendre comment se déplacer et doit savoir dans quelle position il doit se trouver dans les situations cruciales pour qu’une décision puisse être prise. »

« De la même manière qu’un joueur veut marquer un but ou qu’un défenseur veut stopper l’attaquant, c’est pareil pour l’arbitre. Nous ne marquons pas de buts, mais notre objectif est de comprendre ce qui se passe dans le match. Cela est vraiment lié non seulement à la personnalité de l’arbitre, mais surtout à la manière dont il est préparé. »

L’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, qui a été le premier de son pays à officier lors d’un tournoi de la FIFA, a expliqué que la préparation cruciale pour garantir une performance optimale sur la scène mondiale.

« Nous travaillons chaque jour pour nous préparer et être les meilleurs possibles lors du tournoi, afin que les équipes puissent bénéficier de décisions de qualité de la part des officiels. C’est pour cela que nous nous préparons. »

M. Artan a déclaré que le séminaire constituait une étape clé à la fois dans la préparation à la Coupe du Monde de la FIFA et dans le développement individuel de sa carrière d’arbitre.

« Nous avons de nombreux formateurs qui s’efforcent de nous transmettre les dernières idées, afin que nous puissions être dans la meilleure forme possible pour la Coupe du Monde de la FIFA. Nos objectifs en termes de condition physique, de décisions techniques et de compréhension des lois du jeu visent à permettre aux équipes de performer au mieux lors du tournoi. »