Les arbitres de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026™ désignées

Wuhan Jiangda et l’AS FAR se disputeront une place pour le tour final, qui se tiendra à Londres du 28 janvier au 1er février 2026

Le deuxième tour de la première édition de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ aura lieu à Berrechid (Maroc) le 14 décembre

La Commission des Arbitres de la FIFA a dévoilé la liste des arbitres qui officieront lors du deuxième tour de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™, qui opposera Wuhan Jiangda à l’AS FAR au Stade municipal de Berrechid (Maroc) le dimanche 14 décembre.

Six arbitres, dont une arbitre assistante vidéo, ont été sélectionnées pour superviser cette rencontre d’un tournoi qui devrait redéfinir le paysage du football féminin interclubs. Les arbitres désignées sont les suivantes : Arbitre : Ivana Martincić (Croatie) Arbitre assistante 1 : Sanja Rodjak-Karsić (Croatie) Arbitre assistante 2 : Stasa Spur (Slovénie) Quatrième arbitre : Ivana Projkovska (Macédoine du Nord) Arbitre assistante vidéo (VAR) : Hategan Ovidiu (Roumanie) Adjointe VAR : Jelena Cvetković (Serbie) Après avoir défait Auckland United, champion d’Océanie, au premier tour, les Chinoises de Wuhan Jiangda, victorieuses de la Ligue des Champions féminine de l’AFC, ont désormais rendez-vous avec les Marocaines de l’AS FAR, qui ont décroché leur billet en remportant la Ligue des Champions féminine de la CAF la semaine dernière.

La Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ est une compétition novatrice qui réunit les six champions continentaux de la dernière saison complète. Elle permet ainsi de véritablement sacrer le meilleur club du monde.