La Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ débute alors que le football entre dans une nouvelle ère

Le Wuhan Jiangda WFC, champion d’Asie, a battu l’Auckland United FC, champion d’Océanie, sur le score de 1-0 dans le cadre du tout premier match de ce nouveau tournoi

Plus de 32 000 spectateurs étaient présents au stade pour assister au match, établissant ainsi un nouveau record d’affluence pour un match de football de club féminin en Chine

Le tournoi est organisé chaque année sans Coupe du Monde Féminine des Clubs de la FIFA™, conformément à la volonté de la FIFA d’offrir davantage d’opportunités aux clubs

Le premier match de l’édition inaugurale de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA, qui a opposé le club chinois du Wuhan Jiangda WFC, vainqueur de la Champions League de l’AFC, au club néo-zélandais Auckland United FC, tenant du titre de la Champions League de l’OFC, est le symbole que le football de club féminin a un avenir radieux. Avec plus de 32 000 fans locaux présents au stade pour encourager les joueuses, le match a établi un nouveau record d’affluence pour un match de football de club féminin en Chine.

Cette rencontre à élimination directe, qui a vu l’équipe hôte l’emporter 1-0 au Wuhan Sports Centre Stadium (République Populaire de Chine), a donné le coup d’envoi de ce tournoi pionnier. L’événement, qui a été validé par le Conseil de la FIFA en mars dernier, permet aux six champions continentaux en titre de s’affronter pour avoir l’honneur d’être le premier à remporter ce titre prestigieux dans ce qui marque le début d’une nouvelle ère pour le football de club international féminin.

« Je pense qu’il s’agit de la dernière pièce qui manquait au puzzle » a déclaré Ben Bates, entraîneur d’Auckland United, qui estime que le tournoi aura le même impact que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™. « Je pense que plus on saura valoriser cela, en particulier en Nouvelle-Zélande et, chez nous, en Océanie, plus on offrira d’occasions à ces joueuses de se produire sur la scène internationale et de montrer ce dont elles sont capables. J’espère que cela contribuera à renforcer leur image et à développer cette marque.

« De façon générale, je pense que cela offrira une excellente visibilité sur tout ce qui se passe et sur perspectives qui s’ouvrent aux clubs du monde entier », a ajouté Talisha Green, capitaine d’Auckland United. « C’est vraiment inspirant de voir que, quelle que soit la forme de football pratiquée, on peut accéder au plus haut niveau, que ce soit à travers les championnats professionnels ou les ligues amateurs. Et il est possible d’entrer en jeu face aux plus grands clubs du monde et aux plus grands noms du football. C’est une véritable source d’inspiration : grâce à cela, on peut rencontrer ses idoles. Donc oui, je pense que c’est une compétition vraiment formidable à lancer sur la scène mondiale. »

Les deux premiers tours de l’édition 2026 se déroulent sous la forme de matchs à élimination directe. Le Wuhan Jiangda se qualifie donc pour le deuxième tour, où il affrontera les championnes d'Afrique en décembre.

« Je pense que les équipes asiatiques telles que nous ont rarement l’occasion d’affronter une équipe africaine. Ces opportunités sont très rares » a déclaré Wu Haiyan, internationale chinoise vétérane du Wuhan Jiangda. « Les joueuses africaines ont des qualités différentes de nous, les Asiatiques. L’enjeu, c’est de savoir si nous saurons mettre en avant ce qui fait notre force face à ces différences. »

Les vainqueurs du deuxième tour seront qualifiés pour la phase finale de la compétition, qui se déroulera en Angleterre, à Londres, du 28 janvier au 1er février 2026, où les attendront l’Arsenal FC, champion d’Europe, le Gotham FC, tenant du titre de la Concacaf et le futur champion de la CONMEBOL.

Deux demi-finales permettront de déterminer les clubs qui auront l’opportunité d’écrire l’histoire du football, en attirant un nouveau public pour le football féminin et en inspirant des filles du monde entier à se lancer dans ce sport.

FIFA Women’s Champions Cup™ kicks off as football moves into new era 01:18

« C’est un chance incroyable pour le développement du football féminin », a ajouté Wu, qui compte plus de 100 sélections en équipe nationale et a participé à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en 2015, 2019 et 2023. « Aujourd’hui, que ce soit à la Coupe du Monde (Féminine de la FIFA) ou aux Jeux Olympiques, les équipes féminines de tous les pays accomplissent d’énormes progrès, permettant ainsi au football féminin de toucher un public toujours plus large.

« Le Wuhan Jiangda a ainsi l’occasion de faire découvrir à un plus large public l’essor du football en Chine et de montrer la place qu’occupe notre équipe nationale féminine sur la scène internationale. C’est pourquoi nous devons redoubler d’efforts pour mettre cela en valeur. Il ne s’agit pas seulement de viser un titre, mais surtout de susciter l’enthousiasme autour du football féminin et du sport en général.

« Cette plateforme permet aux joueuses chinoises de football de se mettre en lumière sur la scène internationale. En fait, elles peuvent très bien promouvoir le développement du football féminin et contribuer à la progression de tous », a ajouté Chang Weiwei, entraîneur du Wuhan Jiangda.

« Pour les jeunes footballeuses ambitieuses, l’accès à un niveau aussi prestigieux est une véritable source d’inspiration, des équipes de jeunes jusqu’aux niveaux professionnels, leur donnant les moyens de poursuivre et de réaliser leurs rêves. »

Le tournoi, qui est prévu chaque année sans Coupe du Monde Féminine des Clubs de la FIFA™, s’inscrit également dans l’Objectif Stratégique n°8 de la FIFA pour le football mondial. Il ne se contente pas de fixer comme objectif la création de nouveaux tournois pour les clubs et équipes nationales féminines, mais vise également à garantir l’égalité en termes d’environnement de compétition pour les équipes.

« C’est formidable de constater les efforts et le souci du détail de la FIFA pour nous accueillir à Wuhan. Les installations et l’hôtel étaient remarquables. » Donc un grand bravo à la FIFA ; ils ont vraiment tout mis en œuvre pour nous offrir cette expérience complète », a déclaré Ben Bates. « Pour certaines filles qui n’ont pas encore eu l’opportunité de participer à une Coupe du Monde (Féminine de la FIFA), c’est fantastique de pouvoir vivre cette expérience.

« Je considère que c’est une opportunité extrêmement précieuse dans ma carrière footballistique. J’ai représenté mon équipe nationale sur de nombreux terrains de bataille, et maintenant, j’ai la chance de défendre les couleurs de mon club. Je pense que c’est quelque chose dont chaque joueuse rêve et attend avec impatience. C’est pourquoi je me sens incroyablement chanceuse d’avoir cette opportunité de représenter mon pays et mon club et, ce faisant, le football asiatique. C’est le genre de choses auxquelles toutes les joueuses aspirent », a conclu Wu. Au final, des matchs comme celui-ci doivent nous permettre d’ouvrir les portes à davantage d’équipes et de joueuses à travers l’Asie, afin qu’elles puissent accéder à la scène internationale et montrer de quoi elles sont capables. »