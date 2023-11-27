Membres de la « Team One », les arbitres, arbitres assistants et arbitres vidéo d’élite de la FIFA bénéficient du même niveau d’infrastructures que les meilleurs joueurs au monde

Des analyses vidéo d’avant-match aux débriefings consécutifs aux séances d’entraînement, chaque aspect de leur préparation est pensé pour garantir un arbitrage de très haut niveau durant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

La condition physique et la charge de travail des officiels de match font l’objet d’un suivi permanent lors des séances collectives et individuelles mises en place pour les arbitres et les arbitres assistants

Ils s’entraînent tous les jours dans la chaleur et l’humidité de Floride, sous la supervision de préparateurs physiques. Au sein de leur camp de base, de longues heures sont consacrées à l’analyse vidéo de leurs prestations récentes, alors qu’une équipe de kinésithérapeutes, de masseurs, de scientifiques et de psychologues du sport se tient à leurs côtés pour leur permettre d’évoluer à leur meilleur niveau.

Leur quotidien à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ se décline en trois temps : se préparer, performer, récupérer… puis recommencer. Une routine qui rappelle l’environnement de haute performance des meilleures équipes de la compétition, et pour cause.

Car si la « Team One » ne compte aucun footballeur dans ses rangs, elle regroupe en revanche les arbitres, arbitres assistants et arbitres vidéo d’élite de la FIFA. Leur mission : faire en sorte que chaque rencontre de la Coupe du Monde de la FIFA™ soit dirigée selon les plus hauts standards.

L’ampleur et le degré de sophistication associés à la préparation ainsi qu’à l’accompagnement offerts aujourd’hui aux arbitres sont comparables à ceux dont bénéficient les meilleurs joueurs, et à raison. En effet, alors que le football devient de plus en rapide, les officiels de match doivent être capables de suivre le rythme imposé par les acteurs sur le terrain mais aussi de prendre des décisions en une fraction de seconde, sous une pression intense, et ce à tout moment pendant plus de 90 minutes.

Pour les membres de la Team One, une journée à la Coupe du Monde 2026 débute par un petit-déjeuner pris à leur hôtel. Les repas sont conformes aux standards nutritionnels attendus par des athlètes de haut niveau. Quant à l’esprit d’équipe et l’aspect collectif, ils sont visibles dès le premier rassemblement de la journée, chaque officiel portant la même tenue rose.

À l’étage, dans la salle de réunion principale, Pierluigi Collina, directeur de la sous-division de l'Arbitrage de la FIFA et président de la Commission des Arbitres de la FIFA, est prêt pour la première tâche officielle de la journée : la désignation des officiels pour les prochaines rencontres, généralement communiquées trois jours avant les matches.

M. Collina – l’un des arbitres les plus respectés de tous les temps, ayant notamment dirigé la finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002™ – vient tout juste de s’entretenir avec un groupe d’arbitres et d’arbitres assistants en route pour l’aéroport en vue de leur prochain match. Il leur a adressé quelques derniers mots d’encouragement et des conseils alors qu’ils s’apprêtent à officier lors d’un des plus grands matches de leur carrière.

À l’étage, dans la salle de réunion principale, Pierluigi Collina, directeur de la sous-division de l'Arbitrage de la FIFA et président de la Commission des Arbitres de la FIFA, est prêt pour la première tâche officielle de la journée : la désignation des officiels pour les prochaines rencontres, généralement communiquées trois jours avant les matches.

M. Collina – l’un des arbitres les plus respectés de tous les temps, ayant notamment dirigé la finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002™ – vient tout juste de s’entretenir avec un groupe d’arbitres et d’arbitres assistants en route pour l’aéroport en vue de leur prochain match. Il leur a adressé quelques derniers mots d’encouragement et des conseils alors qu’ils s’apprêtent à officier lors d’un des plus grands matches de leur carrière.

L’annonce des désignations représente un moment majeur pour les arbitres, alors que certains s’apprêtent à faire leurs débuts en Coupe du Monde. Une désignation spéciale est par ailleurs prévue à l’occasion du 1 000e match de l’épreuve, et l’arbitre roumain István Kovács est chaleureusement applaudi par ses collègues lorsqu’il reçoit le maillot commémoratif spécial qu’il portera à Monterrey (Mexique) pour cette rencontre entre la Tunisie et le Japon.

À la fin de la réunion, Kovács est félicité par les autres arbitres. Des accolades et des tapes dans le dos viennent illustrer l’esprit d’équipe qui règne tout au long de la procédure. Le quadragénaire a du mal à cacher son émotion : cette rencontre ne sera pas seulement historique pour la FIFA et pour le football dans son ensemble, il s’agira également de son tout premier match en tant qu’arbitre principal lors d’une Coupe du Monde, après avoir officié comme quatrième arbitre lors de l’édition 2022 au Qatar.

Mais la journée se poursuit ; Kovács et le reste de l’équipe se dirigent rapidement vers les bus, puis vers l’entraînement au campus Kendall du Miami Dade College, un trajet d’une demi-heure facilité par l’escorte du département de police du comté de Miami-Dade.

Malgré les 33°C et le taux d’humidité élevé, un groupe de jeunes joueurs locaux est déjà prêt pour les séances sur le terrain, s’échauffant avant de travailler avec les arbitres. Le staff de préparation physique emmène un groupe d’arbitres et d’assistants sur un terrain annexe pour des exercices de conditionnement. Un autre groupe se concentre sur des simulations de situations de match. Des jeunes arbitres locaux sont également présents, ravis de cette opportunité unique d’aider et d’observer l’élite absolue de leur profession.

La condition physique des arbitres et leur charge de travail sont étroitement surveillées par le préparateur physique Silvio Aguinaga et son équipe, qui établissent des suivis personnalisés pour chaque officiel.

« Nous compilons des dossiers individuels pour chaque arbitre, et nous organisons également des séances de planification collectives et individuelles avec l’ensemble des arbitres et des arbitres assistants », explique M. Aguinaga, dont l’équipe utilise les données issues des dispositifs GPS portés pendant les séances d’entraînement.

« À l’issue de l’entraînement, nous recueillons les données en direct afin de pouvoir gérer la charge de travail de chacun en fonction des jours où ils doivent officier et de notre plan d’entraînement quotidien pour chacun », ajoute-t-il.

Une fois la séance terminée, la Team One reprend le bus et retourne sans attendre à l’hôtel pour le débriefing quotidien. M. Collina et Massimo Busacca, directeur de la sous-division de l’Arbitrage de la FIFA, passent en revue les principales décisions des matches des jours précédents.

Chaque décision majeure est examinée en tenant compte non seulement de la justesse de la décision de l’arbitre, mais aussi de son positionnement sur le terrain. Personne ne connaît mieux les Lois du Jeu que les personnes présentes dans la salle, mais le recours à des images de match permet de mettre en évidence des questions clés à analyser dans le cadre de l’interprétation desdites Lois.

Le déjeuner est l’étape suivante, sauf pour un trio arbitral dirigé par l’Anglais Michael Oliver, qui doit d’abord participer à une séance d’analyse vidéo en vue de la rencontre entre les Pays-Bas et la Suède. Les analystes vidéo de la FIFA mettent en avant les schémas tactiques probables des deux équipes et identifient certaines combinaisons possibles sur coups de pied arrêtés ou lors d’autres phases de jeu. L’objectif est de fournir à l’arbitre et à ses assistants un maximum d’informations sur les deux équipes afin de garantir une préparation optimale.

Il ne s’agit pas pour autant d’une séance à sens unique. En effet, M. Oliver interroge les analystes afin d’obtenir un maximum de détails à partir des images tirées des matches précédents. Les questions qu’il pose montrent clairement qu’il connaît non seulement les joueurs – arbitrés à plusieurs reprises lors de compétitions de club –, mais qu’il a également étudié en profondeur les deux équipes.

C’est du temps bien investi pour M. Oliver et ses assistants Stuart Burt et James Mainwaring, mais les séquences vidéo soigneusement sélectionnées rappellent l’ampleur de la préparation nécessaire à ce type de sessions. Une véritable « préparation de la préparation ». Les analystes passent des heures à décortiquer les images de toutes les équipes, et M. Oliver comme son équipe doivent être parfaitement préparés afin de tirer le maximum de ces séances.

En phase de récupération, ils peuvent profiter de salles de soins pour des massages et des séances de physiothérapie, et compter sur l’accompagnement d’un psychologue du sport. Des espaces sont prévus pour regarder les matches en direct avec les collègues et les instructeurs, tandis que des zones de détente sont également mises à disposition pour des temps de pause informels.

« La Team One doit disposer d’un espace pour se relaxer, pour analyser et pour relâcher un peu la pression du match », indique Jeremy Deleze, responsable des compétitions et des opérations d’arbitrage à la FIFA.

« Les arbitres disposent de téléviseurs sur place. Nous regardons les matches. Nous leur demandons de les suivre et d’analyser les équipes qu’ils vont bientôt arbitrer. Comme pour toute équipe de football, il y a aussi des tables de ping-pong et des PlayStation à disposition. C’est un espace agréable qui favorise la détente et la vie sociale », explique-t-il.

L’hôtel abrite également des salles occupées par des spécialistes des différentes fonctions essentielles au bon déroulement de l’opération. Des responsables du transport et de l’hébergement veillent à réduire au maximum le stress lors des déplacements des membres de la Team One vers les villes hôtes. Chaque étape du trajet est soigneusement planifiée et encadrée, du transport vers l’aéroport à la prise en charge à leur hôtel, jusqu’au transfert final vers le stade.

« Nous avons beaucoup de personnel qui travaille avec nos arbitres et les aide dans leur préparation. Plusieurs étages de l’hôtel y sont consacrés », explique M. Collina.

Rien n’est laissé au hasard. Tout comme les arbitres et les assistants doivent être au sommet de leur performance lorsque les projecteurs sont braqués sur eux, les équipes qui travaillent en coulisses savent qu’elles doivent également donner le meilleur d’elles-mêmes chaque jour afin que cet élément complexe et essentiel de la Coupe du Monde fonctionne comme une horloge parfaitement réglée.

Le dîner propose un menu adapté à la performance, centré sur la nutrition et la gestion des calories, élaboré par le chef de l’équipe. « Ils ont encore la possibilité de regarder un match, s’ils le souhaitent. Puis il est temps d’aller se coucher, car ils doivent être très fatigués », conclut M. Collina.

Pour certains, il s’agit de la dernière nuit de sommeil avant de s’envoler vers les villes hôtes, où ils officieront devant une foule nombreuse et sous les yeux de millions de téléspectateurs à travers le monde.

La pression et l’exposition médiatique seront intenses, mais ce groupe d’hommes et de femmes n’échangerait cette expérience pour rien au monde. Ils ont consacré l’ensemble de leur carrière à ce moment, et cette exigence est également celle de leur encadrement.

Si l’imprévisibilité fait partie de la beauté du football, leur préparation, elle, ne laisse aucune place au hasard. Et bien que leurs exigences soient élevées, leur ambition reste simple : laisser les joueurs s’exprimer, offrir du spectacle aux supporters et garantir une compétition équitable.