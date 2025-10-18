Désignation des arbitres pour la finale et le match pour la troisième place de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025

Le match pour la troisième place et la finale de Chili 2025 se disputeront respectivement les 18 et 19 octobre, à Santiago

Au total, 54 arbitres supervisent les matchs de la compétition

Le soutien vidéo est utilisé pendant le tournoi

La FIFA a annoncé les équipes arbitrales de la finale et du match pour la troisième place de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™.

Le match pour le titre entre l’Argentine et le Maroc aura lieu le dimanche 19 octobre à Santiago, au Chili. Son coup d’envoi sera donné à 20h00 (heure locale). L'Italien Maurizio Mariani dirigera les débats. Il sera assisté de ses compatriotes Daniele Bindoni et Alberto Tegoni. L'Américain Joe Dickerson a été désigné quatrième arbitre pour cette rencontre.

« Être désigné pour arbitrer une finale de Coupe du Monde est un immense honneur, une grande responsabilité et un privilège. C’est très excitant d’avoir l’opportunité de représenter son pays, en sachant que derrière chaque match se cachent des heures, des mois et des années d’entraînement, de travail et de préparation », a déclaré M. Mariani.

« C’est un moment que nous vivons avec une profonde gratitude et une grande fierté, aux côtés de mon équipe et des professionnels qui m’ont soutenu tout au long de ma carrière. Ce sera la finale d’un tournoi magnifique, au cours duquel tous les joueurs ont tout donné et où chaque équipe a apporté la passion et la culture de son pays. Nous, en tant qu’arbitres du FIFA Team One, avons fait de même », a-t-il ajouté.

« Nous souhaitons remercier personnellement Pierluigi Collina et Massimo Busacca de nous avoir sélectionnés pour cette compétition et pour la finale, », a-t-il ajouté. « Des instructeurs d'arbitres FIFA d'élite étaient à notre côté. Nous avons travaillé quotidiennement avec eux, aussi bien sur le terrain qu’en salle, afin d’atteindre l’excellence, de garantir la cohérence et de créer une équipe unie. »

L’arbitre a également eu des mots d’éloge pour le Chili, pays hôte : « Je garderai en mémoire la passion et l’hospitalité du Chili. Nous n’étions jamais venus ici auparavant : c’est un pays magnifique qui, avec son peuple, laisse une empreinte indélébile », a-t-il expliqué.

« Toutes les installations, les terrains d’entraînement, les moyens de transport et les infrastructures étaient impeccables. Ce fut une expérience extraordinaire, remplie de rencontres, de passion, de couleurs, d’enthousiasme et d’un véritable désir de célébrer cette fête du football. Nous sommes prêts à contribuer à cette finale dont on se souviendra pour ces mêmes valeurs : le respect, le fair-play et la joie partagée du sport. »