Les arbitres de l’UEFA dans les derniers préparatifs avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Seize arbitres issus de quinze associations membres européennes de la FIFA réunis à Viareggio, en Italie

Il s’agit du troisième séminaire de préparation à la Coupe du Monde, suite aux sessions organisées pour les autres confédérations à Rio de Janeiro (Brésil), et à Doha (Qatar)

« Nous arrivons au bout de ce parcours », a déclaré Pierluigi Collina, directeur du département Arbitrage de la FIFA et président de la Commission des arbitres de la FIFA

Le dernier séminaire destiné à préparer les officiels de match en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’est tenu en Italie. Seize arbitres d’élite issus de quinze associations membres européennes de la FIFA ont été mis à l'épreuve à Viareggio.

La FIFA s'est fixé pour objectif de garantir un niveau d’excellence dans le cadre du processus de sélection des arbitres pour la phase finale du tournoi. C'est ainsi que les meilleurs arbitres européens ont été réunis à l’occasion de ce workshop, qui fait suite à ceux organisés pour les autres confédérations à Rio de Janeiro (Brésil), en janvier, puis à Doha (Qatar), en février.

« Ces trois séminaires constituent la dernière étape d’un programme intensif - la feuille de route vers la Coupe du Monde de la FIFA 2026 - qui a débuté dès le début de l’année 2023, immédiatement après la fin de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, » a expliqué Pierluigi Collina, directeur du département Arbitrage de la FIFA et président de la Commission des arbitres de la FIFA.

« Le message que nous avons adressé à tous les arbitres, à tous ceux qui ont participé à ces séminaires, les invitait à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour ne rien laisser au hasard, d’essayer de donner le meilleur d’eux-mêmes afin de faire partie de cette Coupe du Monde de la FIFA 2026 et intégrer ce groupe restreint d’arbitres, » a ajouté l'Italien.

« Tous les candidats ont été suivis par nos instructeurs, par nos préparateurs physiques, nos médecins et nos physiothérapeutes. Ils ont bénéficié d’un soutien important et nous arrivons désormais au bout du processus, » a-t-il précisé.

En plus des tests physiques et médicaux, les hommes en noir ont participé à des sessions pratiques et théoriques. L’accent a été mis sur l’harmonisation de la prise de décision pour les 48 équipes engagées dans les 104 matches du tournoi.

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« C’est comme un joueur qui évolue dans un club et qui rejoint l’équipe nationale. Le sélectionneur lui dit : ‘Dans ton club, tu joues comme ceci. Avec moi, tu dois jouer comme cela.’ Nous croyons profondément à notre philosophie, et nous voulons que les arbitres s’en imprègnent. », a déclaré Massimo Busacca, directeur de l’arbitrage à la FIFA.

« Nous souhaitons arriver à la Coupe du Monde de la FIFA et parvenir à ce que les décisions soient pratiquement identiques d’un match à l’autre, et qu’aucun arbitre ne fasse d’interprétation personnelle. L’objectif est d’atteindre une réelle uniformité, » a-t-il souligné.

Et d'ajouter : « La manière dont nous organisons ces séminaires, et la raison pour laquelle nous les mettons en place, ressemble à la préparation d’une équipe nationale. Ce n’est pas facile, mais c’est justement ce pourquoi nous travaillons très dur. Au final, nous sommes très satisfaits de ce que nous avons accompli. »

Les arbitres européens d'élite se réunissent pour un séminaire final avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 01:55

L’arbitre néerlandais Danny Makkelie a participé à ce séminaire. Il revient sur cette expérience : « Les aspects clés de cette préparation sont, bien sûr, l’uniformité – que nous soyons tous sur la même longueur d’onde – et la clarté du concept FIFA, notamment dans les zones grises, afin que nous prenions tous les mêmes décisions, ce qui est très important. Nous avons également abordé différents sujets, à la fois théoriques, pratiques, mais aussi physiques. Le but est que nous soyons dans les meilleures conditions possibles au coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA. »

Makkelie, qui a officié lors de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, espère figurer sur la liste finale pour le tournoi en Amérique du Nord. Celle-ci sera dévoilée plus tard ce mois-ci.