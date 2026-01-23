Les arbitres de la Concacaf et de la CONMEBOL en pleine préparation pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Les meilleurs arbitres des deux confédérations ont suivi un séminaire théorique et pratique d’une semaine au Brésil

Pour Massimo Busacca, directeur de la sous-division de l’Arbitrage de la FIFA, les arbitres doivent se préparer avec le même degré de professionnalisme que les joueurs

La liste des arbitres de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera dévoilée à l’issue de l’ensemble des séminaires

Désireuse d’offrir à ses arbitres des conditions de préparation optimales en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Canada, aux États-Unis et au Mexique, la FIFA organise à leur intention une série de séminaires intensifs, dont le premier s’est tenu cette semaine à Rio de Janeiro (Brésil).

Vingt-quatre arbitres de haut niveau issus de 16 pays de la CONMEBOL et de la Concacaf ont participé à ce séminaire d’une semaine dans l'optique d’affiner leurs compétences et d’intensifier leur préparation en vue de la compétition.

Des séances pratiques sur le terrain étaient organisées le matin, tandis que les après-midi étaient dévolus aux séances théoriques. Afin de pouvoir s’appuyer sur des situations de match réalistes, les arbitres ont travaillé avec l’équipe U-20 d’Olaria, un club basé dans le nord de Rio. Massimo Busacca, directeur de la sous-division de l’Arbitrage de la FIFA, a supervisé les séances conçues avec le concours de Pierluigi Collina, président de la Commission des Arbitres de la FIFA.

M. Busacca a souligné la nécessité pour les membres du corps arbitral de se préparer avec le même professionnalisme et la même minutie que les joueurs appelés à briller cet été lors de la Coupe du Monde de la FIFA™, qui débutera le 11 juin et s’achèvera le 19 juillet avec la grande finale prévue au MetLife Stadium de New York – New Jersey.

« L’arbitre doit toujours être au bon endroit au bon moment. Pour cela, il doit effectuer une préparation quotidienne sur le terrain, exactement comme les meilleurs joueurs », a-t-il affirmé. « C’est absolument fondamental. La Coupe du Monde commence dans cinq mois. Ce séminaire est donc très important pour nos arbitres. »

Le programme des séances matinales comportait des mises en situation sur le terrain, du conditionnement physique ainsi que des examens médicaux à l'intention des arbitres, qui conservent l’autorité absolue sur la pelouse, tout en s’appuyant sur les innovations technologiques conçues pour faciliter leur prise de décision.

Comme l’explique Massimo Busacca, les exigences seront particulièrement élevées pour le corps arbitral compte tenu du passage de 32 à 48 équipes.

« Je ne suis pas inquiet car je sais que nous travaillons dur », a-t-il confié. « Que ce soit sur le plan technique, physique ou médical, nous faisons tout ce qu’il faut pour que nos arbitres arrivent fin prêts à la Coupe du Monde. »

L’approche transversale du séminaire n’a pas échappé à l’arbitre étasunienne Tori Penso, qui a dirigé la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

« On travaille sur beaucoup de choses ici, y compris la cohérence de nos décisions arbitrales », a-t-elle expliqué. « On examine des vidéos et des analyses techniques. Le matin, on est sur le terrain à travailler les aspects physiques et psychologiques, et on arbitre des oppositions entre les joueurs pour cibler des situations en particulier. Je peux vous dire qu’ils nous font cavaler ! L’après-midi, on effectue des analyses techniques en salle de cours. Il y a aussi le volet médical : on cherche à améliorer les petites choses qui peuvent nous aider à arriver à la Coupe du Monde dans un état physique et psychologique optimal. »

Et d’évoquer l’exaltation suscitée par la perspective d’être retenue pour officier à la plus prestigieuse des compétitions.

« Participer à la Coupe du Monde 2026 serait un rêve, et je pèse mes mots », sourit-elle. « Cela fait longtemps que j’y pense, mais je ne pensais pas que ce serait un jour envisageable. Le simple fait d’être ici est un immense privilège. »