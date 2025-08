L’IFAB confirme des tests portant sur la communication par les arbitres des décisions liées à l’assistance vidéo à l’arbitrage

Lors de sa 137e assemblée générale annuelle, tenue aujourd’hui à Londres, l’IFAB a approuvé un certain nombre de changements et clarifications aux Lois du Jeu et confirmé la décision prise lors de la récente séance de travail annuelle de tester la diffusion publique – dans le stade et en direct à la télévision – des décisions consécutives aux analyses effectuées par l’arbitre assistant vidéo.

L’assemblée générale annuelle – dirigée par la présidente de la Fédération Anglaise de Football, Debbie Hewitt, en présence de représentants de l’administration de l’IFAB, de la FIFA et des fédérations anglaise, nord-irlandaise, écossaise et galloise de football – a ainsi décidé d’améliorer encore davantage la communication aux spectateurs dans les stades. Mis en place dans des compétitions de la FIFA sur une période de douze mois, les tests liés exclusivement aux décisions de l’assistance vidéo à l’arbitrage ont débuté début 2023 lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA au Maroc, et se poursuivront lors de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ en Indonésie, qui aura lieu en mai et juin prochains. Une décision sera alors prise quant à la poursuite éventuelle de ces tests lors des autres compétitions de 2023.

La FIFA a fait le point sur la réussite des tests portant sur la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu et de l’intégration de l’assistance vidéo à l’arbitrage simplifiée (VAR light). Il a été convenu de revoir le protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage, ainsi que ses procédures et dispositions pratiques, avec les principaux acteurs du football. Pour les compétitions qui ne disposent pas des ressources nécessaires à la mise en œuvre de la VAR et de la VAR light, il a été prévu de tester un système d’analyse vidéo supplémentaire destiné à être utilisé dans le monde entier.

En ce qui concerne les Lois du Jeu 2023/24, qui entreront en vigueur au 1er juillet 2023, il a été convenu d’inclure la confirmation – déjà publiée – des situations de hors-jeu dans le cadre de la Loi 11.

La liste complète des modifications et clarifications apportées aux Lois du Jeu sera publiée sur theifab.com d’ici la fin de la semaine prochaine. Les compétitions débutant avant le 1er juillet 2023 peuvent adopter les changements de manière anticipée ou bien reporter la mise en application au plus tard jusqu’au début de l’édition suivante de la compétition en question.

Les membres ont été informés d'une nouvelle publication de l’IFAB, Règles du football – Lois du Jeu simplifiées, qui adopte une structure plus simple et un langage plus direct afin de rendre les Lois encore plus accessibles, particulièrement auprès des jeunes, des joueurs, des entraîneurs et des spectateurs.

Les membres ont reçu des informations sur les tests relatifs aux remplaçants permanents supplémentaires pour commotion cérébrale, qui ont été prolongés lors de la séance de travail annuelle afin de permettre la collecte de données complémentaires. En ce qui concerne les remplacements temporaires pour commotion cérébrale, l’assemblée générale annuelle a confirmé que des tests ne seraient pas mis en place à ce stade, mais qu’ils resteraient à l’étude. Il a été convenu qu’un accent plus prononcé devait être mis sur l'éducation afin d'améliorer l'application des protocoles élaborés pour les remplacements permanents pour commotion cérébrale.

L'approche adoptée lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, lors de laquelle un calcul plus précis du "temps additionnel" a été appliqué, a été accueillie positivement. Les membres ont décidé que les compétitions du monde entier devraient adopter cette approche.