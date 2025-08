"Vous pouvez commencer à rêver", déclare le Président de la FIFA à l'issue du tirage au sort de la CONCACAF pour la Coupe du Monde de la FIFA 26™

Gianni Infantino affirme que la Coupe du Monde de la FIFA 26™ sera "la plus grande et la plus inclusive" jamais organisée

Jusqu'à huit nations de la CONCACAF, dont les trois pays hôtes, pourraient être présentes en phase finale du tournoi

Pour la première fois, la compétition passe de 32 à 48 équipes

À l'issue du Tirage au sort préliminaire de la CONCACAF pour l'édition 2026 de l'épreuve, au siège de la FIFA à Zurich, Gianni Infantino a déclaré aux nations de la CONCACAF qu'elles pouvaient "commencé à rêver" d'être présentes à ce qui sera "la Coupe du Monde de la FIFA la plus grande et la plus inclusive" de l'histoire. La Coupe du Monde de la FIFA 26™ sera la première à être co-organisée par trois pays : le Canada, les États-Unis et le Mexique, dont les sélections nationales sont qualifiées d'office pour la phase finale de l'épreuve, qui débutera dans deux ans en Amérique du Nord. Cela dit, conformément à l'objectif stratégique de la FIFA de donner aux nations et aux clubs l'opportunité d'être plus présents sur la scène internationale au cours des quatre prochaines années, l'extension du format de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ à 48 équipes offrira donc trois places qualificatives automatiques supplémentaires aux nations de la CONCACAF.

À quoi pourraient s'ajouter deux autres pays en cas de qualification par le biais du Tournoi de barrage de la FIFA, ce qui porterait le nombre des sélections de la CONCACAF présentes à l'édition 2026 à huit, soit le double des places disponibles pour les sélections de la région en vue de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

"La Coupe du Monde de la FIFA 26 sera la plus grande et la plus inclusive de l'histoire, avec 48 équipes des quatre coins du monde présentes en Amérique du Nord", a déclaré le Président de la FIFA au cours d'un message vidéo diffusé durant le tirage, à l'occasion duquel les nations de la CONCACAF ont été réparties en six groupes de cinq équipes. "Sur le terrain, il y aura un nombre sans précédent de sélections de la zone en compétition pour essayer de décrocher le trophée le plus convoité du monde du football. Cela signifie aussi que plus de pays auront l'opportunité de participer à une Coupe du Monde de la FIFA. Au total et pour la première fois, la CONCACAF pourrait avoir huit équipes en phase finale." "Il y a donc tout à gagner. Cela signifie aussi que chaque nation présente à ce tirage au sort peut d'ores et déjà commencer à rêver de participer au tournoi en 2026. Ce moment est l'occasion pour chacune d'entre elles de découvrir le début du chemin qui pourrait les mener à la plus grande et à la meilleure Coupe du Monde de la FIFA de l'histoire à ce jour."

Au mois de mars, le Tour 1 mettra aux prises les quatre équipes de la zone les moins bien placées au Classement mondial FIFA/Coca-Cola à la date du 21 décembre 2023. À l'issue de ce barrage en matches aller et retour, les deux vainqueurs seront qualifiés pour la deuxième étape de cette phase de groupes. Le Tour 2 débutera en juin 2024. Chaque groupe sera disputé selon un format de type championnat, mais sans aller et retour. Chaque équipe jouera donc quatre matches – deux à domicile et deux à l'extérieur – à l'issue desquels dans chaque poule, les deux nations les mieux classées seront qualifiées pour le tour final. Ce dernier offrira trois billets directs pour la Coupe du Monde de la FIFA 26™ et deux places pour le Tournoi de barrage.

Résultats du Tirage au sort préliminaire de la CONCACAF (Tour 2) pour la Coupe du Monde de la FIFA 26™ :

GROUPE A GROUPE B GROUPE C GROUPE D GROUPE E GROUPE F Honduras Costa Rica Haïti Panama Jamaïque Salvador Antigua-et- Barbuda Trinité-et- Tobago Curaçao Nicaragua Guatemala Suriname Cuba Saint-Kitts-et-Nevis Sainte-Lucie Guyana République dominicaine Porto Rico Bermudes Grenade Barbade Montserrat Dominique Saint-Vincent-et-les-Grenadines Îles Caïmans Bahamas Aruba Belize Vainqueur Barrages 2 (Îles Vierges britanniques ou Îles Vierges américaines) Vainqueur Barrages 1 (TTurks-et-Caicos ou Anguilla)