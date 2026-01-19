Signature d'un accord en vue d’accueillir un bureau de développement régional de la FIFA à Johannesburg

La signature est intervenue au Bureau Afrique de la FIFA, à Rabat (Maroc)

Les bureaux de développement régionaux jouent un rôle clé pour ce qui est du soutien fourni aux associations membres de la FIFA

Gayton McKenzie, ministre sud-africain des Sports, des Arts et de la Culture, met en avant l’élan considérable donné au développement du football

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et le ministre sud-africain des Sports, des Arts et de la Culture, Gayton McKenzie, en collaboration avec la Confédération Africaine de Football (CAF), ont signé un accord en vue de l’établissement d’un bureau de développement régional de la FIFA à Johannesburg.

Le directeur général adjoint des Sports d’Afrique du Sud, Vincent Campbell, le président de la Fédération Sud-africaine de Football, Danny Jordaan, et le chargé d’affaires par intérim, Nkateko Manganye, ont également participé à la cérémonie, qui a eu lieu à Bureau Afrique de la FIFA, à Rabat (Maroc).

« Ces bureaux sont essentiels pour permettre à la FIFA de renforcer, moderniser et mieux soutenir ses associations membres en étant au plus près d’elles », a déclaré le Président de la FIFA. « En gérant le programme FIFA Forward, en proposant des orientations stratégiques, en dispensant des formations ou en apportant un soutien au quotidien, les bureaux de développement régional nous permettent de comprendre les réalités locales et de trouver des solutions adaptées. »

« Le bureau de Johannesburg jouera un rôle clé en vue d’apporter un soutien à la région du COSAFA [Conseil des Fédérations de Football en Afrique Australe] et permettre la croissance durable du football à tous les niveaux. Ensemble, nous continuons à travailler pour créer des opportunités, partager des connaissances et développer le football pour tous, partout dans le monde. »

M. McKenzie a pour sa part déclaré que l’établissement du bureau de développement régional signifierait « plus d’emplois, plus d’opportunités, plus d’infrastructures, plus de compétitions, et donnerait un élan considérable au développement du football dans la région. »