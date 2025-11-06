Le Président Gianni Infantino met en avant le pouvoir du football à unir et inspirer le monde lors de l’America Business Forum Miami 2025

Le Président de la FIFA prononce un discours lors de l’America Business Forum Miami 2025 puis a répondu aux questions du public lors d’une séance organisée au Kaseya Center

M. Infantino souligne devant son auditoire l’objectif de la FIFA : « offrir à tous les talents, partout dans le monde, l’opportunité et la chance de réaliser leurs rêves »

Le Président des États-Unis, Donald J. Trump, et le vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, Lionel Messi, figureront parmi les personnalités de premier plan invitées à s’exprimer lors de ce sommet de deux jours

Prenant la parole lors de l’America Business Forum (ABF) Miami 2025, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a une nouvelle fois mis en avant la capacité du football à rassembler les peuples, à promouvoir la paix et à inspirer les futures générations à croire en leurs rêves.

Certaines des personnalités les plus influentes du sport, du divertissement, des affaires, de la politique internationale et de la culture ont participé à ce sommet de deux jours, qui s’est tenu au Kaseya Center de Miami les 5 et 6 novembre 2025. Le Président de la FIFA a partagé la scène de la journée d’ouverture de l’ABF avec plusieurs figures de premier plan, dont Donald J. Trump, Stefano Domenicali, P.-D.G. de la Formule 1, et Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™.

« À la FIFA, notre leitmotiv est que le football, ou soccer, unit le monde. Il rassemble des personnes issues des quatre coins de la planète. On peut le ressentir : le monde s’arrête presque de tourner lorsqu’une Coupe du Monde (de la FIFA) a lieu. La dernière Coupe du Monde (de la FIFA) qui s’est déroulée au Qatar a attiré trois millions et demi de spectateurs dans les stades et cinq milliards de téléspectateurs, a expliqué M. Infantino, avant d’évoquer le tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ qui aura lieu au John F. Kennedy Center for the Performing Arts à Washington DC, le vendredi 5 décembre 2025.

Cette 23e Coupe du Monde de la FIFA™ fera date dans l’histoire du football, puisqu’elle sera la première à être disputée dans trois pays : le Canada, le Mexique et les États-Unis, une première en plus de 90 ans de compétition. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes, un format inédit depuis France 1998 qui était le premier mondial à accueillir 32 sélections nationales, pour un total record de 104 rencontres disputées dans deux stades au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis, du jeudi 11 juin au dimanche 19 juillet 2026.

Le Président de la FIFA a déclaré : « Parce qu’elle est organisée en Amérique, cette Coupe du Monde s’annonce comme un événement planétaire sans précédent. En effet, sept millions de spectateurs seront présents dans les stades, six milliards de personnes le suivront à la télévision, et des millions de fans convergeront aux États-Unis, au Canada et au Mexique pour célébrer, échanger et s’unir autour du football.»

« C’est toute la beauté du football : il unit. Et dans le contexte actuel, où le monde semble plus fragmenté que jamais, c’est notre responsabilité de contribuer à rapprocher les gens. »

Le Président Infantino a également expliqué comment la volonté de la FIFA d’unir le monde et de promouvoir la paix à travers le football avait conduit à la création du « Prix de la paix de la FIFA – Le football unit le monde », une nouvelle récompense annuelle destinée à saluer les actions exceptionnelles en faveur de la paix et de l’unité. Le Prix de la paix de la FIFA sera décerné pour la première fois lors du tirage au sort final qui se tiendra le mois prochain et qui, d’après M. Infantino, sera suivi par un milliard de téléspectateurs à travers le monde.

« Cette tribune est l’occasion parfaite pour honorer les personnes engagées pour la paix, qu’elles poursuivent aujourd’hui leur action ou qu’elles l’aient menée par le passé, car c’est une valeur essentielle à nos yeux. Le football y contribue à son échelle, mais on a besoin de leaders pour mener le jeu et marquer des buts », a-t-il ajouté.

M. Infantino a dit : « Notre objectif est, d’une part, de rendre le football véritablement mondial, mais d’autre part, d’offrir à tous les talents, partout dans le monde, l’opportunité et la chance de réaliser leurs rêves. S’il y a bien un cadeau à offrir à un enfant, c’est un ballon comme celui-là, vous ne croyez pas ? C’est un objet magique, capable de transformer un enfant, ou n’importe qui, en personne heureuse, car dès qu’on l’a entre les mains, notre visage s’illumine.

« Si, grâce au football, un enfant peut nourrir le rêve d’être le prochain [Lionel] Messi ou simplement devenir une meilleure personne, alors on aura atteint quelque chose de véritablement exceptionnel. Par ailleurs, l’ensemble de nos revenus est réinvesti dans le football, dans 211 pays à travers le monde, afin de permettre aux enfants, filles comme garçons, de s’épanouir pleinement. On investit autant dans le football féminin que masculin, partout dans le monde... et c’est précisément ce qui rend ce sport si unique. »