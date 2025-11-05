La FIFA lance le Prix de la paix de la FIFA, une récompense visant à reconnaître les actions exceptionnelles en faveur de la paix et de l’unité

Le « Prix de la paix de la FIFA - Le football unit le monde » sera décerné tous les ans

Gianni Infantino, Président de la FIFA, récompensera le premier lauréat le vendredi 5 décembre 2025

La FIFA a annoncé la création du « Prix de la paix de la FIFA – Le football unit le monde », destiné à récompenser les personnes qui ont accompli des actions exceptionnelles et remarquables en faveur de la paix, contribuant ainsi à unir les peuples à travers le monde.

Le « Prix de la paix de la FIFA – Le football unit le monde » sera décerné au nom de tous les passionnés de football du monde entier, soit plus de cinq milliards de personnes à l’échelle mondiale. Par leurs actions quotidiennes dans et pour le football, toutes ces personnes contribuent à la devise de la FIFA, « Le football unit le monde », en rassemblant filles et garçons, femmes et hommes autour de la passion, de la joie, de l’espoir et du bonheur. Il est donc tout naturel qu’une distinction spéciale vienne récompenser un accomplissement tout aussi exceptionnel.

Cette récompense sera remise à ceux qui, par leur engagement indéfectible et leurs actions exemplaires, ont contribué à unir les populations du monde entier dans un esprit de paix et méritent par conséquent une reconnaissance particulière et unique. Le prix sera décerné chaque année et sera remis pour la toute première fois le vendredi 5 décembre 2025, à l’occasion du tirage au sort de la Coupe du Monde de la FIFA 26™, à Washington D.C., par le Président de la FIFA, Gianni Infantino.