« Un endroit où il fait bon être » : Le Président de la FIFA inaugure la FIFA Arena et rencontre le Premier ministre de la Malaisie

Le Premier ministre YAB Dato’ Seri Anwar Bin Ibrahim discute du développement du football avec le Président de la FIFA

M. Infantino remercie le gouvernement malaisien et la Fédération Malaisienne de Football pour leur soutien

La FIFA soutient également la construction d’un Centre National d’Entraînement ultramoderne en Malaisie

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est rendu en Malaisie pour rencontrer le Premier ministre YAB Dato’ Seri Anwar Bin Ibrahim et inaugurer un mini-terrain au sein de la capitale, Kuala Lumpur, dans le cadre du programme FIFA Arena. Lors de la réunion avec le Premier ministre, les deux dirigeants ont discuté du développement du football dans le pays et exploré les différentes opportunités de collaboration commune, pour que le football continue de jouer un rôle positif dans la société et d’inspirer les plus jeunes. YB Hannah Yeoh, Ministre malaisienne de la Jeunesse et des Sports, et Tan Sri Dato' Haji Hamidin Haji Mohd Amin , Président honoraire de la Fédération Malaisienne de Football (FAM) et membre du Conseil de la FIFA, ont également participé aux discussions.

Le Président de la FIFA inaugure la FIFA Arena et rencontre le Premier ministre de la Malaisie 02:26

L’inauguration du mini-terrain FIFA Arena s’est tenue peu après, marquant la première participation du Président de la FIFA à un tel événement en Asie. Le projet comprend deux mini-terrains installés dans deux écoles de la région de Kuala Lumpur qui profiteront directement à près de 1300 étudiants. Par ailleurs, 4500 étudiants pourront également en profiter indirectement grâce aux rencontres inter-scolaires, aux programmes pour le développement du football de base et aux activités de football dans les communautés.

« Les jeunes auront [non seulement] un endroit où apprendre, mais également un lieu où profiter, être heureux, s’amuser, passer du bon temps dans un environnement sûr et sécurisé, » a déclaré M. Infantino, tout en insistant sur l’importance de l’aide du gouvernement pour accompagner de tels projets. « (À) tous les représentants du football malaisien ici présents, le gouvernement, merci à tous pour votre soutien; au secteur privé, au service public; toutes les personnes qui ont uni leurs forces pour offrir des opportunités, de l’espoir et des sourires à toutes ces filles et tous ces garçons de Malaisie, d’Asie du Sud-Est et, enfin, du monde entier. »

Le projet FIFA Arena, lancé plus tôt dans l’année, fait suite à la promesse faite par le Président de la FIFA lors du Sommet international du sport sur le développement durable, qui s’était tenu à Paris en juillet 2024. Avec un déploiement désormais mondial, l’objectif de ce projet est de créer au moins 1000 nouveaux mini-terrains d’ici 2031 et le Congrès de la FIFA, afin d’aider notamment les personnes vivant dans les zones urbaines et rurales défavorisées.

Mlle Hannah Yeoh a remercié le Président de la FIFA pour avoir lancé les projets FIFA Arena, déclarant que cela « apporte de l’espoir et offre une chance aux enfants du monde entier ». « Le lancement du projet FIFA Arena est une étape significative pour le football malaisien, et particulièrement pour nos jeunes joueurs, » a-t-elle déclaré. « Je suis persuadée que FIFA Arena encouragera non seulement la pratique du football chez nos jeunes, mais s’inscrira également dans notre mission destinée à porter le football malaisien au plus haut niveau. » La FIFA soutient également la construction d’un Centre National d’Entraînement ultramoderne à Putrajaya, grâce au soutien financier du programme FIFA Forward.

FIFA President inaugurates FIFA Arena and meets Prime Minister of Malaysia Previous 01 / 10 Prime Minister of Malaysia H.E Anwar Ibrahim, FIFA President Gianni Infantino and FIFA Council Member Tan Sri Dato' Haji Hamidin Haji Mohd Amin 02 / 10 FIFA President Gianni Infantino shakes hands with Football Association of Malaysia (FAM) Honorary President and FIFA Council Member Tan Sri Dato' Haji Hamidin Haji Mohd Amin 03 / 10 FIFA President Gianni Infantino talks to Football Association of Malaysia (FAM) Honorary President and FIFA Council Member Tan Sri Dato' Haji Hamidin Haji Mohd Amin 04 / 10 FIFA President Gianni Infantino speaks at the inauguration of the FIFA Arena at Sekolah Kebangsaan Sri Kelana 05 / 10 FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo at the inauguration of the FIFA Arena at Sekolah Kebangsaan Sri Kelana 06 / 10 FIFA President Visits Malaysia 07 / 10 FIFA President Gianni Infantino attends the inauguration of the FIFA Arena at Sekolah Kebangsaan Sri Kelana 08 / 10 FIFA President Gianni Infantino speaks at the inauguration of the FIFA Arena at Sekolah Kebangsaan Sri Kelana 09 / 10 FIFA President Gianni Infantino greets children at the inauguration of the FIFA Arena at Sekolah Kebangsaan Sri Kelana 10 / 10 FIFA President Gianni Infantino presents a pennant to Football Association of Malaysia (FAM) Honorary President and FIFA Council Member Tan Sri Dato' Haji Hamidin Haji Mohd Amin Next

« Le Président Gianni a joué un rôle majeur dans l’évolution du football malaisien... en soutenant de nombreuses initiatives de développement au cours des 11 dernières années, » a déclaré le Président honoraire de la FAM, Haji Hamidin Haji Mohd Amin.

« Sa mission de rendre le football véritablement mondial se concrétise à travers des initiatives percutantes telles que les programmes FIFA Forward, FIFA Arena et FIFA Football for Schools, qui reflètent parfaitement les idées de développement et d’inclusion propres au football, » a-t-il ajouté. « Ces initiatives ne concernent pas seulement l’infrastructure ou le financement. Elles encouragent aussi à entretenir des rêves, à développer les talents et à donner à chaque enfant, peu importe (son) milieu, l’opportunité de ressentir la joie et l’unité que le football procure. »