Gianni Infantino, Président de la FIFA, a rencontré Mike Jones, son homologue de la Fédération Galloise de Football, à l’occasion des Sommets exécutifs du football de la FIFA 2025 à Miami (États-Unis)

La Fédération Galloise de Football a connu une évolution notable de sa gouvernance, qui comprend entre autres l’élection récente de M. Jones au poste de président ainsi que celle de Gail Powell en tant que première femme vice-présidente

L’équipe nationale féminine du pays de Galles se prépare en outre pour sa première grande compétition, l’EURO féminin de l’UEFA 2025 prévu cet été en Suisse

Lors de sa rencontre avec Mike Jones, président de la Fédération Galloise de Football (FAW), Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a salué l’essor « incroyable » du football gallois, en particulier féminin. À l’issue de son entretien avec M. Infantino dans le cadre de la troisième session des Sommets exécutifs du football de la FIFA 2025 à Miami (États-Unis), M. Jones, élu à ce poste le 18 juin dernier après une année par intérim, a déclaré que la FAW « était en train de réaliser des choses extraordinaires et sans précédent ». Parmi ces réalisations figure l’élection de Gail Powell au poste de vice-présidente, une fonction tout juste créée. À la tête de la South Wales Women & Girls League, Powell est devenue la première vice-présidente de l’histoire de la FAW. M. Jones et Mme Powell prendront officiellement leurs fonctions le 1er août 2025. « Au pays de Galles, le football a connu un essor spectaculaire au cours des dernières années, et j’ai été particulièrement ravi de voir que les femmes ont grandement contribué à cette croissance, sur le terrain comme en dehors », a déclaré Gianni Infantino. L’élection de Mme Powell intervient au moment où l’équipe nationale féminine galloise se prépare pour sa première grande compétition. En effet, les Dragonnes s’apprêtent à disputer l’EURO féminin de l’UEFA 2025, où elles affronteront, dès le 5 juillet, les Pays-Bas, la France et l’Angleterre. « L’élection de Gail Powell en tant que première vice-présidente de la FAW est très importante, puisqu’elle encouragera davantage de galloises à s’impliquer dans la gouvernance du football. De même, la première participation de l’équipe nationale féminine à l’EURO féminin de l’UEFA 2025 cet été donnera certainement envie aux jeunes galloises de tout faire pour évoluer au plus haut niveau », a expliqué M. Infantino.

En 2035, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2035™ devrait justement se tenir au Royaume-Uni, puisque Gianni Infantino a annoncé en avril dernier que l’Angleterre, l’Irlande du Nord, l’Écosse et le pays de Galles avaient soumis « un dossier de candidature unique » pour accueillir la compétition. D’ici là, la FAW a l’intention d’améliorer les infrastructures et d’accroître le nombre d’opportunités. Elle a ainsi prévu de moderniser son siège ainsi que son centre d’entraînement grâce à un financement de USD 4,25 millions obtenu dans le cadre de FIFA Forward, tandis que USD 200 000 – approuvés cette année – seront investis dans l’académie féminine de la FAW pour les régions Nord et Sud dans le cadre du Programme de développement des talents de la FIFA.