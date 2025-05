Plusieurs associations membres déposent un accord de candidature pour les éditions 2031 et 2035 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™

La Fédération Anglaise de Football, la Fédération Nord-Irlandaise de Football, la Fédération Écossaise de Football et la Fédération Galloise de Football ont quant à elles déposé un dossier conjoint en vue de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2035™

Conformément aux délais fixés par les procédures de candidature à l’organisation des éditions 2031 et 2035 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, la FIFA a reçu les accords de candidature des associations membres suivantes :

La Fédération Anglaise de Football, la Fédération Nord-Irlandaise de Football, la Fédération Écossaise de Football et la Fédération Galloise de Football

L’accord de candidature fournit aux associations candidates des informations sur la structure et le contenu du dossier de la candidature, ainsi que sur les documents qui doivent être transmis, tout en garantissant le respect des principes fondamentaux de la procédure de candidature : objectivité, transparence, intégrité et engagement en faveur des droits humains et gestion durable des événements.