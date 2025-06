Le Président de la FIFA rencontre le directeur général de l’OMS pour un point sur la collaboration entre les deux entités

Gianni Infantino et le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) se sont entretenus à New York

La FIFA et l’OMS ont prolongé cette année le protocole d’accord initialement signé en 2019

La campagne #BeActive met en avant des initiatives en faveur de la santé physique et de modes de vie sains

Le Président de la FIFA Gianni Infantino s’est entretenu avec le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour faire le point les initiatives menées par les institutions en faveur de la promotion de modes de vie sains grâce au football.

La FIFA et l’OMS ont signé un protocole d’accord le 4 octobre 2019 qui s'appuie sur le pouvoir du football pour encourager la population mondiale à améliorer son bien-être physique et mental. L’accord a été prolongé pour quatre ans à l’occasion de la 76e assemblée mondiale de la santé-prolongent-leur-collaboration à Genève (Suisse), le 24 mai 2023. Cette décision témoigne de l’engagement des deux organisations au service de cette grande cause.

"Le docteur Tedros et moi-même travaillons de concert depuis plusieurs années maintenant. À chaque fois que je le rencontre, je ne peux m’empêcher d’être frappé par sa détermination et sa volonté farouche d’améliorer la santé de chaque individu sur cette planète", note le Président Infantino, qui participe actuellement à une série de réunions en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York.

"La FIFA partage la même ambition. Nous sommes fiers d’œuvrer main dans la main avec l’OMS et de faire du football un outil pour les personnes de tous âges qui souhaitent améliorer leur condition physique, leur santé et leur moral."

Le Président de la FIFA en a profité pour s’entretenir avec d’autres dirigeants de l’OMS et se rendre à l’exposition de l’OMS organisée dans les locaux des Nations Unis, une installation aux airs de clinique pour sensibiliser les visiteurs à la mission de l’organisation.

En l’espace de quatre ans, l’alliance entre la FIFA et l’OMS s’est révélée très fructueuse. Elle a notamment permis de lancer plusieurs campagnes numériques, à l’image de #ReachOut (santé mentale), #SafeHome (lutte contre les violences domestiques) ou encore #ACTogether (accès généralisé à la vaccination, aux vaccins et aux autres services médicaux de base, notamment durant la pandémie de coronavirus).

La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ ont illustré les nombreux avantages d’une collaboration entre la FIFA et l’OMS en multipliant les messages sur la santé physique et mentale. Des milliards de personnes à travers le monde ont participé à l’effort commun en les relayant tout au long de ces deux compétitions.

Soutenue par de grands noms du football d’hier et d’aujourd'hui comme Linda Caicedo, Cristiano Ronaldo, Carli Lloyd, Lionel Messi, Neymar, Alexia Putellas et les ambassadeurs de l’OMS pour le sport et la santé Alisson Becker et Didier Drogba, la campagne "Football Unites The World" a contribué à rallier toute la planète derrière de nombreuses causes.

Via la campagne #BeActive, la FIFA et l’OMS encouragent les enfants à bouger davantage. En effet, des études menées par l’OMS montrent que près de 80 % des jeunes à travers le monde ne font pas suffisamment d’exercice.

"Nous avons accompli beaucoup de grandes choses ensemble, au cours des quatre dernières années. Il y a quelques mois, nous avons prolongé le protocole d’accord entre la FIFA et l’Organisation mondiale de la Santé de quatre ans. C’est une bonne nouvelle", poursuit le Président de la FIFA. "Le football est l’outil parfait pour relayer les messages que nous voulons faire passer, en particulier auprès des enfants. J’ai garanti au docteur Tedros et au docteur Michael Ryan, directeur exécutif du programme d’urgence de l’OMS, que toute la communauté du football se tenait prête à aider l’Organisation mondiale de la Santé, par tous les moyens."