Le Président de la FIFA remercie le Président du Rwanda pour son soutien au développement du football

Lors d’une rencontre tenue à New York en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la FIFA et son homologue de la République du Rwanda ont convenu de poursuivre leur fructueuse collaboration en faveur du développement du football dans ce pays d’Afrique de l’Est.

Paul Kagame est un des plus fervents soutiens de la FIFA dans ses initiatives d’amélioration de la compétitivité, des infrastructures et de l’inclusivité du football africain.

"Le Rwanda s’est révélé un hôte formidable et le président Kagame, son gouvernement ainsi que la Fédération Rwandaise de Football Association sont des partenaires de premier ordre pour la FIFA. Nous travaillons main dans la main et faisons tout notre possible pour que le football progresse dans ce pays."

Dans le football de base, le Rwanda est devenu plus tôt cette année le 14e pays de la CAF et le 50e à l’échelle mondiale à lancer le programme Football for Schools de la FIFA. En parallèle, la Fondation UMURI, dirigée par l’ancien international rwandais Jimmy Mulisa, œuvre depuis 2018 auprès d’enfants défavorisés afin de leur permettre de s’émanciper grâce à l’éducation et au football.