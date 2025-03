Le Président de la FIFA évoque le développement du football avec une délégation libanaise

La géopolitique et le football féminin ont également été au cœur des échanges, au cours desquels les deux leaders n’ont pas manqué de souligner la beauté de ce pays du Proche-Orient, mais aussi les difficultés rencontrées par la population en raison de la crise des liquidités. Il a été convenu que la FIFA et le Liban travailleraient à l’avenir en étroite coopération afin de faire du football un vecteur de changement.

Le Liban a été un des pionniers du programme Football for Schools de la FIFA , organisant en 2019 le lancement du deuxième projet pilote en présence de Gianni Infantino et de plusieurs FIFA Legends .

"À travers notre programme Forward, nous avons toujours accompagné la LFA pour qu’elle puisse améliorer ses infrastructures et accroître la popularité du football dans le pays. Nous ne voulons pas nous arrêter en si bon chemin", a expliqué Gianni Infantino en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Les quatre stades, dont trois se trouvent à Beyrouth – la capitale – et le quatrième à Zghorta, accueillent le championnat et la coupe nationale, mais aussi des matches de football féminin et d’autres compétitions de jeunes.

L’équipe nationale féminine du Liban occupe actuellement la 137e place du Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola et ne s’est encore jamais qualifiée pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ ou la Coupe d’Asie des Nations féminine de l’AFC. Elle a néanmoins atteint la finale du Championnat féminin de la Fédération de Football d’Asie de l’Ouest (WAFF) en 2022, après avoir déjà terminé troisième en 2019, ce qui laisse à penser qu’une première qualification historique pour une grande compétition internationale n’est plus qu’une question de temps.

"Nous voulons surfer sur la vague de la récente Coupe du Monde Féminine, la plus grande de l’histoire Ce que nous avons vu sur le terrain doit devenir une vraie source d’inspiration pour inciter les femmes et les jeunes filles à jouer au football partout dans le monde, notamment au Liban. Avec l’aide du gouvernement libanais et de la LFA, la FIFA peut et va accompagner le développement du football féminin dans le pays et toute la région", a indiqué Gianni Infantino.