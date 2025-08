Le président de la Fédération namibienne évoque sa stratégie de développement avec Gianni Infantino

La NFA souhaite également promouvoir le football féminin et les meilleures pratiques dans l’administration

L’entrevue a eu lieu à Abidjan, en Côte d’Ivoire, pays hôte de la CAN 2023. À cette occasion, Robert Shimooshili a expliqué sa stratégie pour accélérer le développement du football dans son pays et consolider sa situation sur le long terme.

"J’ai eu le plaisir de rencontrer Robert Shimooshili, le président de la Fédération Namibienne de Football. Ses projets pour le football namibien sont impressionnants. De toute évidence, il possède l’énergie et la vision nécessaires pour faire avancer le football de son pays dans la bonne direction", a déclaré le Président Infantino.

"Il souhaite accorder la même attention au football de base qu’aux joueurs de haut niveau. C’est une attitude que la FIFA encourage partout dans le monde, afin que chaque fille et chaque garçon puisse devenir footballeuse ou footballeur. "

"L’équipe de Namibie masculine va acquérir une expérience précieuse durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Personnellement, je suis convaincu que le président Shimooshili et ses collaborateurs sauront mettre ces enseignements au profit de tous les footballeurs namibiens, quel que soit leur niveau. "

Robert Shimooshili a salué l’importance du soutien de la FIFA, en soulignant que la NFA ferait son possible pour ouvrir le football au plus grand nombre.

"Nous avons fait part de notre mission et de notre vision au Président de la FIFA. Celles-ci sont conformes au programme que nous avons présenté à nos électeurs et à la communauté internationale. Nous restons donc fidèles au projet, aux objectifs et aux buts que nous nous sommes fixés pour ce mandat", a fait savoir le président de la NFA.