Le Président de la FIFA salue la réussite du football sénégalais lors de sa rencontre avec le président de la Fédération sénégalaise de football

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a salué la « réussite africaine » du Sénégal à l’issue de sa rencontre avec le nouveau président de la Fédération Sénégalaise de Football, Abdoulaye Fall, au bureau régional de la FIFA pour l’Afrique à Rabat (Maroc).

« Le Sénégal s’impose comme un véritable modèle de réussite africaine. L’équipe nationale masculine a remporté la Coupe d’Afrique des Nations en 2021 et s’est qualifiée pour deux éditions consécutives de la Coupe du Monde. Le pays possède également l’équipe de beach soccer la plus titrée du continent », a déclaré M. Infantino.

Le Président Infantino et M. Fall, élu à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football en août 2025, ont évoqué les pistes de soutien possibles afin d’aider le Sénégal à prolonger sa dynamique de succès. L’équipe nationale masculine est en bonne position pour décrocher sa qualification à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Les Lions de la Teranga, qui avaient marqué l’histoire en atteignant les quarts de finale en 2002, dominent actuellement le groupe B des qualifications de la CAF avec deux points d’avance sur la République démocratique du Congo. Il leur reste deux matches décisifs en octobre : un déplacement au Soudan du Sud avant de recevoir la Mauritanie.

Les deux dirigeants ont souligné les retombées positives et le potentiel du programme de développement Forward de la FIFA au Sénégal, et ont échangé sur les meilleures façons d’orienter les financements en faveur du développement futur du football. Le programme Forward, qui met à disposition de chaque association membre de la FIFA jusqu’à USD 8 millions d’ici à la fin de 2026, contribue à moderniser les infrastructures footballistiques au Sénégal, notamment le stade Demba Diop, situé dans la capitale, Dakar.

Le programme Football for Schools de la FIFA, qui associe sport et éducation en incitant les enfants à acquérir des compétences psychosociales à travers des séances de football ludiques, a déjà eu des effets positifs depuis son lancement au Sénégal. Plusieurs projets ont également été menés dans le cadre du Programme de développement des talents de la FIFA.

« Je suis convaincu que nous pourrons unir nos efforts pour promouvoir la participation et offrir encore davantage d’opportunités aux jeunes de ce pays extraordinaire, porté par une passion immense pour le football », a déclaré le Président de la FIFA.