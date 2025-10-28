 Pour Gianni Infantino, la Future Investment Initiative est l’occasion « d’investir dans le bonheur »

Selon le Président de la FIFA, « la paix, l’unité, le vivre-ensemble et la compréhension sont des valeurs qui rassemblent »

Ces mots ont été prononcés lors d’une table ronde à la neuvième Future Investment Initiative, organisée à Riyad (Arabie saoudite)

Cet événement a été l’occasion de rappeler que le football permet « d’investir dans le bonheur »

Lors d’une table ronde tenue dans le cadre de la neuvième édition de la Future Investment Initiative, organisée à Riyad, en Arabie saoudite, le Président de la FIFA a expliqué combien le football pouvait contribuer à la société grâce au bonheur qu’il apporte.

Il a ainsi répondu à une question de Richard Attias, président du comité exécutif et directeur général du Future Investment Initiative Institute, qui lui demandait si la FIFA avait la responsabilité de faire tomber les barrières pour éduquer la société en plus de la divertir, dans le cadre d’une discussion plus large sur le thème de « L’humanité va-t-elle dans la bonne direction ? »

« Évidemment, car le football a un pouvoir rare à cet égard. Il permet de contribuer à tout ce que nous avons évoqué. Le football, et le sport en général, permettent d’acquérir de nombreuses valeurs. La paix, l’unité, le vivre-ensemble et la compréhension sont des valeurs qui rassemblent. Il est essentiel que les enfants y soient sensibilisés dès le plus jeune âge et que nous les promouvions à chaque instant. »

Les Statuts de la FIFA précisent l’engagement de l’instance en faveur de tous les droits humains internationalement reconnus, tandis que le sixième Objectif stratégique 2023-2027 pour un football mondial porte sur la responsabilité sociale de l’organisation. Des initiatives telles que Football for Schools, FIFA Arena et le Programme de développement des talents réunissent les enfants autour du football et posent les fondations des parcours qui peuvent les mener vers le football professionnel. Le travail de la Fondation FIFA consiste quant à lui à rassembler les communautés par le biais du football. Toutes ces activités permettent à l’instance dirigeante du football mondial de réaliser ses objectifs partout dans le monde.

Gianni Infantino a en outre tenu à démontrer combien le football pouvait très facilement susciter de la joie et des rires. Tous les participants à la table ronde, de Paul Kagame, président du Rwanda, Muhammad Shahbaz Sharif, premier ministre du Pakistan, Edi Rama, premier ministre de l’Albanie, à Gustavo Petro, président de la Colombie, en passant par Mohammed Irfaan Ali, président du Guyana et Ray Dalio, fondateur et directeur général de Bridgewater Associates ainsi que fondateur du Dalio Family Office, ont ainsi enchaîné les passes avec un ballon officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, souriant et riant tout au long de la séquence, de même que les personnes présentes dans le public.

« Il ne s’agit pas que d’un ballon... C’est un objet magique qui transforme la vie des gens en les rendant plus heureux, plus souriants, en leur permettant de profiter davantage, de rêver plus grand, de créer des choses et de voir le verre de l’avenir à moitié plein. Tout cela part d’un simple sourire au moment de voir ou toucher un ballon. Voilà certainement en quoi le football peut contribuer positivement à la société », a-t-il déclaré.

« Ce que vous avez fait dans vos pays, et continuez de faire, est absolument incroyable. Cela améliore profondément la vie des gens. Je ne peux que vous tirer mon chapeau. Il est essentiel que nous rappelions au monde que le football implique aujourd’hui des investissements dans la technologie, les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, les routes, mais surtout dans les émotions. Il faut investir dans le bonheur. C’est justement la raison pour laquelle nous aimons à dire que le football unit le monde. Nous devons rapprocher les peuples ! »