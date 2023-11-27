À l’approche du coup d’envoi de la compétition, Gianni Infantino promet que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera « une expérience inoubliable »

« Les préparatifs se passent à merveille et l’enthousiasme ne cesse de grandir », a déclaré le Président de la FIFA

Le match d’ouverture de la première édition de la Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes se tiendra le 11 juin prochain

Sept millions de supporters sont attendus dans les stades hôtes à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique

À moins d’un mois du début de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Gianni Infantino, le Président de la FIFA, assure que le Canada, les États-Unis et le Mexique « travaillent sans relâche » pour offrir « une expérience inoubliable à toutes et tous ».

Plus tôt dans le mois, les artistes de renommée internationale qui se produiront lors des cérémonies d’ouverture organisées dans les trois pays hôtes ont été annoncés, et des nouveaux terrains en gazon naturel sont également en cours d’installation dans les différents stades qui accueilleront les rencontres de la compétition.

Dans le même temps, les villes hôtes et les camps de base des équipes finalisent les derniers préparatifs en vue de la Coupe du Monde la plus inclusive de l’histoire.

« Les préparatifs se passent à merveille et l’enthousiasme ne cesse de grandir. Nous attendons le grand jour depuis plusieurs années maintenant ; nous sommes impatients que la compétition démarre », a déclaré le Président Infantino à propos du match d’ouverture qui aura lieu le 11 juin à Mexico et opposera le Mexique à l’Afrique du Sud. « Les trois pays hôtes font preuve d’une implication sans faille pour cet événement sportif unique au monde, qui sera le plus grand de toute l’histoire. Chacune des 16 villes hôtes travaille sans relâche pour s’assurer que tout soit prêt pour accueillir les supporters. Des sites du FIFA Fan Festival ont été installés aux quatre coins de l’Amérique du Nord, et des retransmissions publiques des matches sont prévues un peu partout. Chaque maire, chaque gouverneur et chaque dirigeant des trois pays est engagé pour offrir une expérience inoubliable à toutes et tous. » Plus de six millions de supporters sont attendus dans les stades pour assister aux 104 matches de la compétition, et six milliards les suivront à travers le monde.

« Nous sommes prêts à ouvrir nos portes au monde entier, à accueillir le monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique », a affirmé Gianni Infantino. Il a également salué le partenariat de l’instance avec la plateforme mondiale de divertissement sportif Fanatics, qui permettra aux amoureux du ballon rond de vivre la Coupe du Monde au plus près de l’action jusqu’à la grande finale du 19 juillet à New York – New Jersey.

« Nous travaillons également avec Fanatics, qui nous accorde la chance d’être présents au Javits Center du 16 au 19 juillet pour le Fanatics Fest NYC. Ce partenariat sera l’occasion d’une des grandes nouveautés de cette Coupe du Monde, puisque les conférences de presse d’avant-match de la finale se dérouleront sur le site du festival. Encore une expérience exceptionnelle. » Pour cette édition 2026 de toutes les innovations, un spectacle sera organisé à la mi-temps de la finale pour la toute première fois. Produite en collaboration avec Global Citizen, la performance artistique sera l’occasion de mettre en avant l’action du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation, qui vise à collecter USD 100 millions afin d’élargir l’accès à une éducation de qualité aux enfants du monde entier.

« Qui plus est, nous faisons équipe avec Global Citizen pour produire la toute première édition du spectacle de mi-temps de la finale de la Coupe du Monde », a ajouté le Président Infantino. « Des artistes d’exception se produiront pour l’occasion et seront annoncés très prochainement. Pour orchestrer le tout, Global Citizen a choisi de faire appel au talent de Chris Martin du groupe Coldplay, qui se chargera de la réalisation du spectacle. »