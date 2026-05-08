Le Stade de New York New Jersey accueillera huit matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, dont la finale

La pelouse a mis plusieurs mois à pousser après des années de recherche

La FIFA vise des terrains uniformes dans les 16 stades

Cinq années de recherche et d'innovation méticuleuses et collaboratives, visant à offrir la meilleure surface possible aux joueurs, ont abouti à l'installation du terrain qui sera utilisé pour la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Stade de New York New Jersey.

Le terrain a été posé en deux jours après avoir été transporté sur plusieurs centaines de kilomètres par camion depuis la Carolina Green Turf Farm, en Caroline du Nord. Il sera utilisé pour la première fois lors de la rencontre entre le Brésil et le Maroc le 13 juin, l'un des huit matches, incluant la finale du 19 juillet, qui se joueront dans le stade.

L'installation du terrain est terminée sur le site de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 02:04

« La FIFA a investi beaucoup de temps et d'efforts dans ce programme de recherche. Lorsqu'il s'agit de livrer un terrain pour la Coupe du Monde ou pour une compétition, le fait de disposer de ces données et de toute cette réflexion a été très bénéfique », a déclaré David Graham, responsable principal des terrains de la FIFA (Département Infrastructure des compétitions de la FIFA).

Puis M. Graham a expliqué les étapes à venir. « Dimanche, on commencera notre processus de couture hybride. Ça prend généralement quatre à cinq jours, selon la météo bien sûr », a-t-il déclaré. « Une fois que c’est terminé, on poursuit avec le terreautage et l'aération, des pratiques habituelles telles que la tonte, l'arrosage et l'irrigation. On répète ces opérations jusqu'à l'approche de la compétition, moment où on affine réellement nos méthodes pour obtenir ce que vous verrez lors de la première journée de match. »

Il a précisé que « près de six ou sept ans » de recherche ont été nécessaires pour garantir la qualité des terrains des 16 stades de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 répartis au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Ces recherches ont bénéficié des observations tirées de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

« La FIFA et son équipe de gestion des terrains s'appuient sur la science pour offrir des prestations optimales les jours de match. Notre démarche repose sur la recherche, ce qui est très gratifiant et désormais bien connu ; c'est elle qui guide chaque étape de notre processus », explique-t-il.