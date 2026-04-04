Les légendes du football rendent hommage au Président de la FIFA, Gianni Infantino : « Un vrai passionné »

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a été salué pour sa passion et sa connaissance du football

Pour Pierluigi Collina, le Président Infantino est même une « encyclopédie vivante »

La FIFA s’est transformée depuis l’élection de Gianni Infantino le 26 février 2016

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a été chaleureusement salué par de nombreuses personnalités, notamment des chefs d’État et des vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA™, qui ont évoqué sa passion et sa grande connaissance du football, mais aussi la grande attention qu’il porte aux détails depuis son arrivée à la tête de la FIFA il y a 10 ans.

Sous l’impulsion de Gianni Infantino, élu lors d’un Congrès extraordinaire le 26 février 2016, la FIFA s’est transformée en une institution très respectée par les gouvernements et les autres organisations internationales du monde entier, et est redevenue l’instance faîtière du football mondial.

« Il est véritablement passionné par ce sport, ce qui, d’après mon expérience, n’est pas forcément le cas de tous les administrateurs dans le football », a déclaré l’ancien attaquant de l’Allemagne de l’Ouest, Karl-Heinz Rummenigge. L’ancien attaquant italien Christian Vieri a abondé en ce sens : « Il suit tous les matches, toutes les compétitions. Il assiste à chaque match. Personne ne fait ça », a-t-il déclaré. L’ancien président de l’Argentine, Mauricio Macri, a ajouté : « Aujourd’hui, je vois une organisation plus consciente de ses responsabilités, plus axée sur la transparence et engagée à restaurer la confiance. C’est sans aucun doute le résultat des réformes et d’une volonté sans équivoque de changement exprimée par le Président Infantino. »

M. Macri, président exécutif de la Fondation FIFA, a déclaré que Gianni Infantino comprenait à quel point le football pouvait jouer un rôle essentiel pour promouvoir un changement social positif. « On parle depuis longtemps du pouvoir social du football. Mais il faut une structure pour transformer cette idée en actions concrètes, une structure, un engagement et de la continuité. La création de la Fondation FIFA en 2018 a été une étape clé, car elle a permis de concrétiser cette vision fidèle à celle du Président Gianni Infantino, qui comprend que le football est un vecteur de changement et d’amélioration. »

Le programme Football for Schools de la FIFA, lancé en 2019 pour enseigner des compétences de vie à travers des sessions ludiques, a bénéficié à des millions d’enfants dans 139 pays.

« Grâce au programme FIFA Football for Schools, j’ai pu constater par moi-même l’impact qu’il a eu sur la communauté ainsi que sur la vie des jeunes participants et de leurs familles », a déclaré Kaká, champion du monde avec le Brésil, qui a assisté au lancement au Liban en 2019. « C’était incroyable de voir l’influence qu’il exerce sur les gens, sur la jeunesse et sur toute la communauté. Je suis ravi que plus de la moitié des associations membres de la FIFA aient rejoint le programme et l’utilisent comme outil éducatif. » La mission fondamentale de la FIFA est de développer le football au sein de toutes ses associations membres. À travers FIFA Forward, l’instance dirigeante du football mondial a investi dans les infrastructures, soutenu les dépenses des équipes nationales et aidé les associations membres à organiser des compétitions. Parallèlement, le Programme de développement des talents de la FIFA les aide à offrir à chaque talent sa chance.

« La FIFA a poursuivi ses efforts de développement, notamment en Afrique et dans des pays qui ont récemment vu le jour. C’est ainsi que nous pouvons faire grandir le sport à l’échelle mondiale, et la FIFA est très estimée dans ces pays », a affirmé Guy Parmelin, le Président de la Confédération suisse. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a ajouté que la FIFA avait envoyé un message fort en organisant le 73e Congrès de la FIFA dans son pays en 2023 : « Le message était simple : la discrimination n’a pas sa place dans le football. Il ne connaît pas de frontières. Tout le monde a le potentiel de contribuer à sa croissance. »

Un élément clé du développement des talents a été l’élargissement des compétitions de jeunes, les Coupes du Monde U-17 de la FIFA™ féminine et masculine se déroulant désormais chaque année, avec respectivement 24 et 48 équipes. « Il n’y a rien de mieux pour un jeune de 15, 16 ou 17 ans que de pouvoir jouer chaque année, surtout à ce niveau », a déclaré Javier Mascherano, ancien milieu de terrain international argentin et actuel entraîneur de l’Inter Miami CF.

Par ailleurs, le passage de la Coupe du Monde de la FIFA à 48 équipes offre à davantage de pays la chance de s’illustrer sur la scène mondiale. Forts de leur toute première qualification, le Cap-Vert, Curaçao, la Jordanie et l’Ouzbékistan s’apprêtent ainsi à faire leurs débuts lors de l’édition 2026.

« Tout ce dont nous avons besoin, c’est d’une belle histoire, d’un joueur venu d’un pays inattendu qui brille lors du plus grand événement mondial contre les meilleures équipes », a souligné l’ancien défenseur anglais du Chelsea FC, John Terry.

« Avec 48 équipes, la FIFA peut s’attendre à plus de matches, plus de plaisir, plus de pays engagés et plus de visibilité pour des nations qui n’ont jamais joué de Coupe du Monde », a ajouté Cafu, capitaine du Brésil champion du monde en 2002. Le football féminin est une autre réussite majeure. « Au cours des dix dernières années, sous la présidence de Gianni Infantino, le football féminin a connu une croissance exponentielle. La participation, les dotations et le nombre de compétitions annuelles sont en hausse. Tout cela donne aux jeunes filles et aux femmes du monde entier l’opportunité de jouer et de profiter de ce sport magnifique », a déclaré Heather O’Reilly, championne du monde avec les États-Unis en 2015.

Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, a évoqué le souci du détail du président de la FIFA : « Je me souviens du premier match où l’assistance vidéo à l’arbitrage a été testée, à Bari, le 1er septembre 2016. Je revois Gianni Infantino assis dans une toute petite camionnette devant quelques écrans. Sa passion pour le football est authentique, avec l’objectif de rendre ce sport vraiment mondial et d’offrir une chance à chacun. »